歌手で俳優の福山雅治（５６）と大泉洋（５２）が１９日、都内のミッドタウン・ガーデンで行われた「映画ラストマン −ＦＩＲＳＴ ＬＯＶＥ−」（１２月２４日公開）のプレミア点灯式に、永瀬廉（２６）らと登場した。

イベントでは、撮影中の様子についてトーク。大泉を中心にモノマネが大流行していたといい、永瀬は「（笑わせようと）僕に対して他局ドラマの主人公のモノマネをしていた」と告発。木村多江（５４）も「裏では、ずっと福山さんのモノマネをする大泉さんと“誰かがモノマネする福山さん”をまねする福山さんがいて…」と語ると、大泉は「裏は福山さんだらけですよ」と大笑いした。

モノマネされることに対して、福山は「うれしかった」とよろこび、この日の壇上でも大泉の福山モノマネを、福山自身がさらにモノマネするなどカオスな現場に。息ピッタリの軽妙なトークで会場を沸かせ続けた。

本作は、どんな事件も必ず終わらせる「ラストマン」の異名を持つ、全盲のＦＢＩ特別捜査官・皆実（福山）と警視庁捜査１課・護道（大泉）が無敵のバディを組んで難事件に挑む人気ドラマの劇場版。