歌手で俳優の福山雅治（56）大泉洋（52）らが19日、都内で映画「ラストマン −FIRST LOVE−」プレミア点灯式に登壇し、クリスマスの思い出について語った。

12月24日のクリスマスイブに公開される同映画にちなみ、司会者からクリスマスの思い出を問われるも登壇者6人全員が沈黙。大泉が「つまらねえ連中ですねえ」と毒づいていると、King＆Prince永瀬廉（26）が「毎年メンバーと、額を決めてプレゼント交換会をしています」と口を開き、その場の流れに待ったをかけた。「去年も歌番組の時にやって、すてきなクリスマスプレゼントをいただきました」と語り、流れを断ち切った。

すると、座長の福山も「私もあります」と続いた。「最近はちょっとできていないんですけど、ライブをやってました。24日は女性だけでのライブをやって、23日は男性だけで」と語ると、集まったファンからは「やって！」と復活を願う声が飛び交った。男性ファンからも「お願いします！」と大きな声が飛び、福山は「検討します！」と応じていた。

同映画に出演する女優の宮沢りえ（52）吉田羊（51）木村多江（54）も登壇。