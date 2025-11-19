「cost an arm and a leg」の意味は？よく考えてみたらわかるはず…！？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解は「たいへんな金がかかる」でした！

「手と足ほど重要なものを失わないといけないぐらい高価なもの」ということを意味します。

家族や友人との会話やチャットなど、カジュアルな場面で使われますよ。

「That diamond ring cost an arm and a leg.」

（そのダイヤの指輪は目が飛び出るほど高価な物だった）

※解答は複数ある場合があります。