「cost an arm and a leg」の意味は？よく考えてみたらわかるはず…！？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「cost an arm and a leg」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
少し頭をひねって意味を考えてみてください。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「たいへんな金がかかる」でした！
「手と足ほど重要なものを失わないといけないぐらい高価なもの」ということを意味します。
家族や友人との会話やチャットなど、カジュアルな場面で使われますよ。
「That diamond ring cost an arm and a leg.」
（そのダイヤの指輪は目が飛び出るほど高価な物だった）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部