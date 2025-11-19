吉岡里帆、幼少期のクリスマスエピソード明かす 弟の「めちゃくちゃ可愛かった」姿とは
【モデルプレス＝2025/11/19】女優の吉岡里帆が11月19日、東京・KITTEで行われた『WHITE KITTE』点灯式に出席。幼少期のクリスマスのエピソードを明かした。
【写真】吉岡里帆、美デコルテ輝く純白ドレス姿
デコルテ部分がシースルーになった純白のドレス姿で登場した吉岡。クリスマスに仲のいいスタッフと食事に行った際にプレゼント交換をすることがあるそうで、プレゼントを選ぶ際のこだわりを聞かれると「身近にいる方だと、『こういうのあったらいいな』とか『こういうのほしいな』っておっしゃっているのを見て、“ああいうのがほしいのか”とチェックしておきます」と説明。「その人がもらって嬉しいものをプレゼントしたいので、リサーチはちゃんとする派です」と話した。
また、もらって嬉しかったプレゼントを聞かれると「いろいろありますけど、長年愛用しているのが、畳んで収納できてリュックとかに入れられるダウンですね。ダウンって大きくてかさばっちゃうんですけど、いざ寒い時用に便利で、大事に使っています」と語った。
続けて、クリスマスに関するエピソードを尋ねられると「弟がいるんですけど、小学校6年生くらいまでは2人ともサンタさんが来ていたんです（笑）。毎年、弟が試行錯誤していろんな手紙を書いていたのがめちゃくちゃかわいくて、いい思い出で、ほしいゲームをもらうために、『今年はこんなことを頑張りました。僕はこれくらいえらかったです。だからゲームをください』みたいな（笑）。それがめちゃくちゃかわいかったですね」と回顧。吉岡自身が子どもの頃にもらって嬉しかったものについては「一輪車ですね。パンクするまで乗りました」と答えた。
JPタワー商業施設・KITTEでは、クリスマスイベント『WHITE KITTE』を11月20日から12月25日にて開催。今回のイベントのテーマは、「眩いばかりの白銀世界、大草原のクリスマス」 。クリスマスと日本の冬景色が調和した空間に、本物のモミの木を使用した全長約13mの「シンボルクリスマスツリー」や「かまくら」をモチーフにした没入体験型のフォトスポットなどが登場し、イマーシブでフォトジェニックな白銀の大草原を創造する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆吉岡里帆、プレゼント選びは「リサーチはちゃんとする派」
◆吉岡里帆、幼少期のクリスマスエピソード明かす
