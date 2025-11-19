INI¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¶áµ÷Î¥¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡õ¤ª¸«Á÷¤ê¤â¼Â»Ü ÌÚÂ¼ËïºÈ¤Ï´¶¼Õ¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤¹¤´¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¡ÚTHE WINTER MAGIC¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/19¡Û¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦INI¡Ê¥¢¥¤¥¨¥Ì¥¢¥¤¡Ë¤¬11·î19Æü¡¢¡ÖINI WINTER SINGLE ¡ÉTHE WINTER MAGIC¡É¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ò³«ºÅ¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¤²ñ¾ì¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢Æ£ËÒµþ²ð¤Ï¡Ö¶á¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¤Û¤É¡£¡ÖPresent¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢ÃÓºêÍý¿Í¡Ê ¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¤ÈÅÄÅç¾¸ã¤¬¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤¹¤Ê¤É¡¢¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥à¡¼¥É¤¬Î®¤ì¤¿¡£ºÇ½é¤Î°§»¢¤Ç¤Ï¡¢º´ÌîÍºÂç¤¬¡Öº£Æü¤À¤±¤Ï¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡¢º´ÌîÍºÂç¤Ç¤¹¡×¤È²Ä°¦¤é¤·¤¯¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¡¢ÅÄÅç¤¬¡Öº£Ç¯¤ÎÅß¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤Åß¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÇÂ©º®¤¸¤ê¤Ë¥¥¶¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç°§»¢¤¹¤ë¤È¡¢Èøºê¾¢³¤¤«¤é¡Ö¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡Ù¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡×¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¥²¡¼¥àÀ®¸ù¤Î¤´Ë«Èþ¤Î¥±¡¼¥¤âÅÐ¾ì¡£CD¤ÏµÏ¿Åª¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢ÌÚÂ¼ËïºÈ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤¹¤´¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¤éÎÉ¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È´¶Æ°¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ä¤Ä¡¢Èøºê¤Ï¡ÖMINI¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤·Ê¿§¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÍèÇ¯¤â³èÆ°´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£INI¤òÄÌ¤·¤Æ²»³Ú¤òÄÌ¤·¤ÆMINI¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Çº£Æü¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇ®¤¯ÀÀ¤¤¡¢11¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡INI¡¢¥ê¥ê¥¤¥Ù³«ºÅ ¥Õ¥¡¥ó¤È»ê¶áµ÷Î¥¤Ç¡Ö¶á¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×
¢¡INI¡¢ÆñÆÉ´Á»ú5¥ï¡¼¥ÉÁ´ÌäÀµ²ò
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¥²¡¼¥àÀ®¸ù¤Î¤´Ë«Èþ¤Î¥±¡¼¥¤âÅÐ¾ì¡£CD¤ÏµÏ¿Åª¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢ÌÚÂ¼ËïºÈ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤¹¤´¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¤éÎÉ¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È´¶Æ°¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ä¤Ä¡¢Èøºê¤Ï¡ÖMINI¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤·Ê¿§¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÍèÇ¯¤â³èÆ°´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£INI¤òÄÌ¤·¤Æ²»³Ú¤òÄÌ¤·¤ÆMINI¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Çº£Æü¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇ®¤¯ÀÀ¤¤¡¢11¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
