Peonyから新作リップグロス登場♡潤いとツヤを叶える全10色

Peonyの新作「グロッシーハニークーベルチュールリップグロス」が、2025年11月27日（木）より全10色で登場します。とろけるはちみつのような質感で唇に潤いとツヤを与え、7種の保湿成分*で長時間美発色をキープ。敏感肌でも使いやすく、ベタつかず塗り直しなしで美しい仕上がりを楽しめます。初回購入特典やクリスマス限定ホリデーセットも要チェックです♡*ひまわり種子油,ココナッツオイル,亜麻仁油,アボカドオイル,アルガンオイル,マカダミアナッツオイル,オリーブオイル

とろける潤い×美発色リップグロス

「グロッシーハニークーベルチュールリップグロス」は、はちみつのように柔らかくとろけるテクスチャーで唇にぷっくりとした潤いとツヤをプラス。

全10色はムードあるカラーリングながら、唇にのせた時も美しく発色。09・10番はイメージコンサルタントEmily監修カラーで、ワンランク上の仕上がりを叶えます。

ベタつかず塗り直し不要で、長時間うるおいと色持ちが続きます。

敏感肌にも嬉しい7種の保湿成分

価格：3,498円（税込）



唇の乾燥が気になる方も安心して使えるよう、ひまわり種子油、ココナッツオイル、亜麻仁油、アボカドオイル、アルガンオイル、マカダミアナッツオイル、オリーブオイルの7種の保湿成分*を配合。

とろける質感なのにベタつかず、ぷるんとした唇を長時間キープします。日常使いから特別な日のメイクまで、幅広く活躍するリップグロスです。

カラー：全10色

発売日：2025年11月27日（木）オンラインストアより

限定ホリデーコフレも見逃せない

価格：28,380円（税込）

クリスマス限定「Peony Noble Secret Holiday Box」は、ハート型BOXに新作リップグロス5色、ハイライター、チークをセットした豪華仕様。オ

ーストリッチ調レザーの上品なデザインにミラー付きで、メイクボックスとしても活用可能。

さらに初回購入者には、ハートチャームやリボンポーチの数量限定ノベルティも用意され、ギフトや自分へのご褒美にぴったりです。

カラー：全2種

発売日：2025年11月27日（木）オンラインストアより

Peonyリップで唇もホリデーも華やかに♪

Peonyの「グロッシーハニークーベルチュールリップグロス」は、とろけるテクスチャーと7種の保湿成分*で唇に潤いとツヤを与え、長時間美しい発色をキープ。

敏感肌でも使いやすく、塗り直しなしで日中も快適です。さらに数量限定ホリデーコフレやノベルティも登場し、ギフトや自分へのご褒美にもぴったり。

ホリデーシーズンを彩るリップグロスで、毎日を華やかに楽しんで♡