福山雅治＆大泉洋、イルミネーション点灯に一もん着 永瀬廉「あの…長いです」
歌手で俳優の福山雅治、大泉洋が19日、東京ミッドタウンで行われた映画『ラストマン -First Love-』プレミアム点灯式に登壇した。この日は永瀬廉（King ＆ Prince）、木村多江、吉田羊、宮沢りえのメインキャストと共に夜空の下、イルミネーションを点灯し、集まったファンから歓声を浴びた。
【写真】大泉洋の話に爆笑する永瀬廉
トークでは大泉や福山本人までもが福山雅治モノマネを繰り出し、大爆笑となる中、いよいよ点灯へ。ツリーや周囲の芝生を彩るイルミネーションを、福山と大泉の掛け声「せーの！3、2、1、点灯！」で2人がボタンを押すことに。大泉が「3、2、1に入る前になんかが必要、3、2、1という前に3、2、1と言いましょう」と提案。
福山が「大丈夫？複雑じゃない？」とすると大泉は「やめましょう」と即撤回。「点灯！ポン、なんですか、3、2、1、（ボタンを押して）点灯〜！なんですか」と聞く大泉に福山は「点灯〜でつくと、点灯って言ってる中でついちゃうから、わ〜とならない」と説明。
すると大泉は「点灯、ぱーん、わーですね。でもその点灯〜の後、福山さんがタイミングを合わせるために…」と確認を重ね続け、見かねた永瀬は「あの…長いです。ここまで。だいぶかかりましたよ」とツッコミを入れていた。
今作は2023年に放送され、福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉演じる孤高の刑事・護道心太朗が難事件に挑む痛快バディドラマの続編。皆実は事故で視力を失いながらも、FBIで“事件を必ず終わらせる最後の切り札＝ラストマン”と呼ばれる特別捜査官。心太朗は、交換留学生として来日した皆実のアテンド役を務める。
今回、皆実と心太朗が向かったのは、北海道。そこで出会ったのは、皆実の初恋の人・ナギサ（宮沢りえ）。天才エンジニアとして世界中から狙われている彼女はアメリカへの亡命を希望、かつての恋人であり、最強のFBI捜査官である皆実に「ラストマンの保護を求めます」と、自らと娘のニナ（月島琉衣）の身の安全を依頼する。
