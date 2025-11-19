薩摩川内市出身の画家、吉永邦治さんの作品展が鹿児島市の山形屋で開かれています。海外を巡り、旅の途中で見たものや感じたものを独自の世界観で描いています。



(登島凜アナウンサー)

「色鮮やかな色彩で描かれた人間模様。独自の世界観が目をひく。色が深く柔らかく、ずっと眺めていられる」



鮮やかで繊細なタッチの作品。薩摩川内市出身の画家、吉永邦治さんの油彩展です。49年前から山形屋での展示を行っていて今回で16回目。約40点が展示されています。





吉永さんは中国やインド、エジプトなどを巡り、旅の途中で見たものや感じたものを独自の世界観で描いています。(吉永邦治さん)「(出身の)薩摩川内市は平野で形がなく、モンゴルも草原で形がない。描くものがないから自分の中に浮かんできたものを形化しないとわからないから、それが(育ってきた)環境とつながっているかなと」こちらはアフガニスタンの遊牧民の女性を描いた作品です。砂漠の砂が舞う中、鮮やかな民族衣装を身にまとう女性の姿が印象的だったそうです。天女が舞い降りる様子を描いた「飛天」は吉永さんの作品の中で多く描かれていて、幻想的な雰囲気が目を引きます。(訪れた人)「いろんな色づかいをしているから(吉永さんの中で)いろんな心境や境地がひらけたのかなと。(吉永さんは)同じような年代だが、現役で活躍していて尊敬する」(吉永邦治さん)「どうしても書きたくなる情熱が今も続いていて、創造的なものにつながってきている。日本の美しさとは何かを発見していくような制作を今後続けていけたら」油彩展は11月25日まで開かれています。