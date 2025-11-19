放送中のドラマ『すべての恋が終わるとしても』(ABCテレビ・テレビ朝日系)に出演中の女優の本田望結さんが、週刊FLASH(光文社)の表紙&巻頭に登場しました。



【写真】小首をかしげたポーズがかわいい本田望結さん

今回のグラビアでは“21歳の1日”をテーマにした撮影に挑戦。飾らない可愛らしさと、大人な表情が堪能できる10ページとなっています。表紙は、赤い襟付きのシャツをまとってほほ笑むキュートな本田さん。公開カットでは、同じ赤いシャツに水色のチェック柄スカートを合わせ、屋外のベンチでリラックスしたアイドルのような笑顔を見せています。インタビューでは理想のタイプとともに、帰省した際の妹との微笑ましいエピソードについて語っています。



【本田望結さんプロフィール】

ほんだみゆ 21歳 2004年6月1日生まれ 京都府出身 T164 オスカープロモーション所属。3歳から芸能活動を始め、2011年にドラマ『家政婦のミタ』に出演し話題に。2025年公開映画『きさらぎ駅 Re:』では主演を務めた。現在放送中のドラマ『すべての恋が終わるとしても』（ABCテレビ・テレビ朝日系）に出演。最新情報は、公式X（@miyu_honda1）、公式Instagram（＠miyu_honda_official）