Mrs. GREEN APPLE¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤µ¤ó¤Ï11·î17Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥Ç¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç¿¹¸µµ®¤Î¥Ç¡¼¥ÈÁê¼ê¤È¤Ï¡©
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤óÇÉ¼ê¤¹¤®¤ÆÌÜÎ©¤Ä¤À¤í¤¦¤Ë¾Ð¡×¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Æó¿Í¤Ç²á¤´¤¹¤Î¤«¤Ê¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥Ç¡¼¥È¤¸¤ã¡¼¤ó¡×¡Ö´°Á´¤Ê¤ë¥Ç¡¼¥È¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÂç¿¹¤µ¤ó¡¢¿ë¤ËÀ¤´Ö¤Ø¤Î·ùµ¤¤¬¸Â³¦¤ËÃ£¤·¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¸òºÝ¤·»Ï¤á¤¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö²¿¤³¤Î¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)
¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤óÇÉ¼ê¤¹¤®¤ÆÌÜÎ©¤Ä¤À¤í¤¦¤Ë¾Ð¡×¡Ö¤ª»Å»ö¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¡¥Ç¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤ê¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿Âç¿¹¤µ¤ó¡£Åê¹Æ¤ËºÜ¤»¤¿1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÆóµÜÏÂÌé¤µ¤ó¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£ÆóµÜ¤µ¤ó¤ÏÁíÊÁ¤Î¾åÃå¤òÃå¤¿¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¡¢Î¾¼ê¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¿¹¤µ¤ó¤È¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤È¤¥¤Ã¤È¤¥¡¼¤¡¼¤È¥¤¥ë¥ß¥Ç¡¼¥È¤ÇÂç²£Å¾¡×ÆóµÜ¤µ¤ó¤ÏÆ±Æü¡¢Âç¿¹¤µ¤ó¤Îº£²ó¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò°úÍÑ¤·¡Ö¤È¤¥¤Ã¤È¤¥¡¼¤¡¼¤È¥¤¥ë¥ß¥Ç¡¼¥È¤ÇÂç²£Å¾¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂç²£Å¾¤Þ¤Ç´Þ¤á¤ÆºÇ¹â¤¹¤®¡×¡Ö¤È¤¥¤Ã¤È¤¥¡¼¤¡¼¡Ä¤â¤Ï¤äÌ¾Á°¤Î¸¶·¿¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¤¡×¤È¤¥¤Ã¤È¤¥¡¼¤¡¼¡©¡©¡©¸Æ¤ÓÊý¤¬¿Ê²½¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
