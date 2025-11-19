「遺伝子強すぎ笑」中川翔子、“私そっくり”な息子を公開！ 「良いとこ取りの最強DNA」「絶対モテる」
タレントの中川翔子さんは11月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。“私そっくり”な息子を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】中川翔子の“私そっくり”な息子
ファンからは「お目目パッチリで可愛い」「凄い福耳！」「耳の形まで遺伝子強すぎ笑」「めっちゃミニしょこたん」「良いとこ取りの最強DNA」「将来イケメンの予感しかしない」「絶対モテる」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「めっちゃミニしょこたん」中川さんは「弟くん横顔、私そっくり 耳もかな！ 不思議不思議」とつづり、息子の写真を投稿。ぱっちりとした目と大きな耳が中川さんに似ているとのことですが、たしかに面影を感じるような気がします。すでにイケメンですね。
「おそろ服可愛い〜」18日には自身のInstagramを更新した中川さん。双子の息子とのスリーショットを公開し、ファンから「おそろ服可愛い〜」「双子でも個性がでマミタス」といった反響が寄せられていました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
