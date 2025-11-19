インフルエンザの感染が急増しています。



県は19日発表した16日までの1週間の感染者状況です。



県全体の定点あたりの感染者数は25.92人と前の週の13.70人からほぼ倍増しています。



保健所別で見ると周南、防府、山口、宇部が30人を超えて警報レベルとなっています。



特に山口は47人と高い水準となっています。



例年より早く流行しているインフルエンザ。



感染の急増に対し医師も警戒感を強め、基本的な予防策と併せて「予防接種は今からでも遅くない」と呼びかけています。





（たはらクリニック・田原卓浩医師）「増えたかなと思ったところから随分スピードアップしている、広がり方が。急増というイメージがある」山口市後河原にある「たはらクリニック」の田原卓浩医師は、2025年のウイルスは2024年のものとタイプが異なると指摘します。（たはらクリニック・田原卓浩医師）「今はA型が主体。普通はA型はあまり胃腸症状＝下痢や嘔吐は出ないが、ことしは関東地区や山口県の様子を見ても、消化器症状を伴う方が散見される。症状のバランスも変わってきている」またコロナ禍以降、インフルエンザの流行時期が早まってきている傾向にあるといい、対策を呼びかけています。（たはらクリニック・田原卓浩医師）「特にここ数年、早くピークが来るので、10月1日から始まるワクチン接種はなるべく毎年早く受けてもらうのが望ましい。いま流行期なので遅いのではと思う方も多くいると思うが、この後のウイルス感染を予防する意味ではワクチンは非常に重要なので、いま体調の良い方はぜひワクチンを受けたほうがいいのでは」