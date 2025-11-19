大分県で発生した大規模な火災。19日、焼け跡から見つかった1人の死亡が確認されました。空気が乾燥し火災のリスクが高まるとされるこの季節。どのような意識が大切なのでしょうか。



18日午後5時40分ごろ大分市で大規模な火災が発生しました。発生から一夜あけた19日も消火活動が続けられ19日正午過ぎ、焼け跡から性別不明の1人が心肺停止の状態で見つかり、その後死亡が確認されました。





火は住宅など170棟以上の建物に延焼し焼けた範囲は少なくとも約4.9ヘクタールに及んでいるということです。鹿児島市消防局の福留雄二予防課長は火が燃え広がった原因について建物の造りや風が影響していると指摘します。(鹿児島市消防局・福留雄二予防課長)「風が強いというところと漁業の町で建物が木造の密集地ということが考えられる」空気が乾燥し火災のリスクが高まるとされるこの季節。(鹿児島市消防局・福留雄二予防課長)「この時期は風が強く乾燥する時期で火災が増える。(鹿児島市で)2024年の133件の火災のうち11月と12月で30件と非常に多い火災の発生があった」気温が下がることで出番が増える暖房器具にも注意が必要です。(鹿児島市消防局・福留雄二予防課長)「コンロを使用する場合やストーブなど暖房器具を使用する場合はその場を離れない、離れるときには火を消してから移動するという心がけが必要。おでかけ前、就寝前には火の元の点検をしてもらいたい」もし火事になってしまった場合はすぐに消防に通報したうえで、命に危険が及ばない範囲で消火器での初期消火が大切だということです。