大江戸温泉物語オリジナル「ディズニーアイテム」が初登場！ お風呂バッグやキーチャームなど展開
大江戸温泉物語グループ初となるディズニーオリジナルアイテムが、11月26日（水）15時00分から、全国の50施設で発売される。
【写真】くつろぐミッキーがかわいい！ トートバッグなどオリジナルアイテム一覧
■遊び心あふれる全19種類
今回“温泉”をテーマに発売されるのは、ミッキーマウスがお風呂に浸かり“ほっ”と一息つく表情や温泉旅のワンシーンを切り取り、遊び心あふれるデザインを施したアイテム全19種類。
ラインナップには、「温泉タオル」や「風呂桶」、「バスミトン」、「へアターバン」といった、自宅でのバスタイムが楽しくなる商品が幅広く展開される。
また、旅行中にすぐ使えるアイテムも用意され、温泉で便利な「お風呂バッグ」や「へアゴム2個セット」、「アクリルバンス」が購入できる。
そのほか、旅の思い出としてお土産にぴったりの「ホテルキー風チャーム」や「トートバッグ」、「ポストカード」、「ステッカー」などがそろう。
【写真】くつろぐミッキーがかわいい！ トートバッグなどオリジナルアイテム一覧
■遊び心あふれる全19種類
今回“温泉”をテーマに発売されるのは、ミッキーマウスがお風呂に浸かり“ほっ”と一息つく表情や温泉旅のワンシーンを切り取り、遊び心あふれるデザインを施したアイテム全19種類。
ラインナップには、「温泉タオル」や「風呂桶」、「バスミトン」、「へアターバン」といった、自宅でのバスタイムが楽しくなる商品が幅広く展開される。
また、旅行中にすぐ使えるアイテムも用意され、温泉で便利な「お風呂バッグ」や「へアゴム2個セット」、「アクリルバンス」が購入できる。
そのほか、旅の思い出としてお土産にぴったりの「ホテルキー風チャーム」や「トートバッグ」、「ポストカード」、「ステッカー」などがそろう。