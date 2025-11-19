¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î¾¾°æ¼îÍýÆà(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àjurinamatsui3¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç

Çþ¤ï¤éË¹»Ò¡ß¥Ë¥Ã¥È¿åÃå¤Î­àÂç¿Í¥·¥ç¥Ã¥È­á

¡¡11ºÐ¤Ç¾×·â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾°æ¼îÍýÆà(28)¤¬¡¢Çþ¤ï¤éË¹»Ò¤Ë¥Ë¥Ã¥È¿åÃå¤Î­àÂç¿Í¥·¥ç¥Ã¥È­á¤ò¸ø³«¤·Âç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Öº£Æü¤Ï²¿¤ÎÆü¡Á!?11·î17Æü¤Ç¡Ø¤¤¤¤¼îÍýÆà¤ÎÆü¡Ù ¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤«¤é¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤É¤¦¤¾¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¾Ð´é¤ÇÈþ¥Ü¥Ç¥£¡¼¤¬ºÝÎ©¤Ä¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£

¡¡¾¾°æ¤Ï2008Ç¯¤ËSKE48¤Î1´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢Æ±Ç¯¤ÎAKB48¡ÖÂçÀ¼¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤Ç¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾åºÇÇ¯¾¯(11ºÐ228Æü)¤ÇÁªÈ´Æþ¤ê¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÃæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢21Ç¯¤ËSKE48¤òÂ´¶È¡£¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤ÆÉý¹­¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡SNS¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤Ê¤¢¡×¡Ö°­ËâÅª¤Ë¾®°­Ëâ¤ÊÈþ¥Ð¥¹¥È!¡×¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤ÎÉ½¾ð¤á¤Ã¤µ¹¥¤­¡×¡ÖÎï¤·¤­²Ì¼Â¡×¡ÖÁïÌÀÈþ¿Í¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£


 