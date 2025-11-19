¡Ö¶âÈ±¤Ê¡¼¡©¡×¡ÖÁé¤»¤¿¡©¡×¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¼Âà¤ÎÂÎÁà¸µÆüËÜÂåÉ½¤¬à·ãÊÑá¡Ä¸½ºß¤Î»Ñ¤Ë¶Ã¤¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¸«¤Ê¤¤´Ö¤Ë¡×¡Ö»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¤ÎÀ¼
¿¼¹È¤Î¥Í¥¤¥ë¤Ë¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë
¡¡ÂÎÁà½÷»Ò¤ÎµÜÅÄãù»Ò(½çÅ·Æ²Âç³Ø¡¢21)¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÜÅÄ¤Ï¡ÖinÆÊÌÚ ²ÖÂ«¤ÏÅÏ¤·¤¿Â¦¡£¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¶âÈ±¤ò¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Ë·ë¤Ã¤¿µÜÅÄ¤¬Âç¤¤Êñ»Ò¤¬¤Î¤Ã¤¿»®¤òº¹¤·½Ð¤¹°ìËç¤ä²ÖÂ«¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¶âÈ±¤Ê¡¼¡©¡×¡ÖÈ±¿§¤¬¤É¤ó¤É¤óÇö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯ ¡×¡ÖÈ±¿§»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¡ÖÁé¤»¤¿¡©¡×¡Ö¶âÈ±¥Ý¥Ë¥ÆºÇ¹â¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¿´¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£²á¤Á¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°õ¾Ý¤¬¤Í¡¼¡×¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¸«¤Ê¤¤´Ö¤Ë¡¢¶âÈ±¡¢¾Ð¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡2024Ç¯7·î19Æü¡¢ÆüËÜÂÎÁà¶¨²ñ¤ÏÅö»þ19ºÐ¤À¤Ã¤¿µÜÅÄ¤¬ÂåÉ½¹ÔÆ°µ¬ÈÏ¤Ë°ãÈ¿(µÊ±ì¡¢°û¼ò)¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î½Ð¾ì¤ò¼Âà¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£