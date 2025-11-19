県は、霧島市で発見された死んだ野生のイノシシについて、家畜伝染病に指定されている豚熱に感染している疑いがあると発表しました。県内で豚熱の感染の疑いがある野生のイノシシが見つかるのは初めてです。



県によりますと17日、霧島市霧島田口で野生のイノシシ1頭が死んでいるのが見つかりました。18日、豚熱ウイルスの遺伝子検査を行ったところ、陽性が確認されたということです。県は19日午前、緊急の対策本部会議を開き、今後の対応について確認しました。





（塩田知事）「検査で陽性と判定されれば、本県初となる野生イノシシの豚熱感染となる」国の検査機関で詳しい検査が行われていて19日夜、陽性が確定するかどうかの結果が判明します。豚熱は、人に感染する恐れはないものの、豚やイノシシが感染する強い伝染力が特徴の病気です。県内で豚熱の感染が確認されれば、養豚場の豚が感染した1985年以来で、野生のイノシシでは初めてとなります。国の検査で陽性が確認された場合、発見地点から10キロの範囲を「感染確認区域」に指定し豚熱ワクチンの緊急散布を行うとしています。この区域内では、10戸の養豚場で約1万4000頭の豚が飼育されていますが、これまでに異状は確認されていないということです。（県家畜防疫対策課・藏薗光輝課長）「本県の養豚は、重要な基幹産業。産業のみならず、地域経済への影響も大変大きいと考えているので、引き続き徹底した防疫対策を行っていく必要がある」霧島市は20日、市内の養豚農家に速やかに消石灰を配るとしています。