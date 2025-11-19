マウスコンピューター、最大10万円OFFの「ブラックフライデーセール」 - 本日からECサイト
マウスコンピューターは11月19日、同社Webダイレクトショップにて期間限定の「ブラックフライデーセール」を開始した。12月10日AM10時59分まで。G TUNEとDAIVを含む幅広いPC製品をラインナップしており、最大値引き100,000円OFFをうたっている。
マウスコンピューターがECサイトでブラックフライデーセール
ブラックフライデーにあわせて、本日から2025年12月10日(水)AM10時59分まで開催するPC特価セール。開催中の最新情報は、こちらのリンク先のセール特設ページにて確認いただきたい。
以下、セール品の一部を紹介しておく。
・mouseノート（14型、Ryzen 5）
「mouse A4-A5U01SR-B」
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gmouse-a4a5u01srbdaw102dec/
87,800円 → セール価格84,800円
・mouseデスクトップ（スリム筐体、Ryzen 5＋Radeon RX Vega 11）
「mouse SH-A5A01」
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gmouse-sha5a01b5b0aw101dec/
89,800円 → セール価格79,800円
「mouse SH-A5A01」はコンパクトボディが特徴
・G TUNEノート（16型、Core Ultra 9＋GeForce RTX 5090、水冷BOX付属）
「G TUNE H6-I9G90BK-C」
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-h6i9g90bkcfdw101dec/
699,800円 → セール価格599,800円 ※最大値引き100,000円
・G TUNEデスクトップ（Core Ultra 5＋GeForce RTX 5060）
「G TUNE DG-I5G60」
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-dgi5g60b8afdw101dec/
244,800円 → セール価格179,800円
「G TUNE H6-I9G90BK-C」は水冷BOXの着脱によるハイブリッド冷却に対応
・DAIVノート（14型、Ryzen Al 9＋Radeon 880M）
「DAIV Z4-A9A01SR-B（Copilot+ PC）」
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gdaiv-z4a9a01srbgew102dec/
219,800円 → セール価格199,800円
・DAIVデスクトップ（ミニタワー、Core i7＋GeForce RTX 5060 Ti 16GB）
「DAIV KM-I7G6T」
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gdaiv-kmi7g6tb7addw101dec/
274,800円 → セール価格254,800円
