板垣李光人、中学で江戸川乱歩と出会う 「だからクセ強いのかも」
俳優の板垣李光人（23）が19日、都内で行われた映画『ペリリュー ー楽園のゲルニカー』（12月5日公開）東京プレミアに登場。中学時代に推理小説作家の江戸川乱歩の作品に出会ったことを明かした。
【写真】かっこいい…！ブラックコーデで登場した中村倫也＆板垣李光人
板垣は、同じく登壇した中村倫也（38）から「いい子で、そこにひとクセもあっていいな」とほめられた。続けて「かわいいから求められるギャップとか大変だろうな。本とか書いてほしい」と持ち上げた。
板垣は照れながらも自身の“クセ”の正体に言及。「中学くらいの時に江戸川乱歩の短編と出会って、あの多感な時期に短編のドギツめなものと出会ってしまったからクセが強いのかも」と説明していた。
イベントには2人のほか、原作の漫画を手掛けた武田一義氏が登壇した。
『ペリリュー ー楽園のゲルニカー』は、太平洋戦争末期のペリリュー島での壮絶な戦いを、親しみやすい三頭身のキャラクターで描いたアニメーション映画。主人公で、心優しい漫画家志望の田丸均（たまる・ひとし）役を板垣、頼れる相棒・吉敷佳助（よしき・けいすけ）役を中村が演じる。
