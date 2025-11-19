INI、オリコンランキング初日1位＆“自身初”の記録も樹立 許豊凡「最高のプレゼントになりました」
11人組グローバルボーイズグループ・INIが19日、都内で「INI WINTER SINGLE『THE WINTER MAGIC』リリース記念イベント」を開催。きょう19日に発売した最新シングル「THE WINTER MAGIC（Present／U MINE）」が、18日集計分の「オリコンデイリーシングルランキング」で発売初日（店着日）に1位を獲得したことを喜んだ。
【ライブ写真】あたたかい雰囲気で…最新曲を披露したINI
同作は「Romantic Happy Holidays! この冬INIが贈る、とけない魔法のプレゼント」をキャッチコピーに掲げたシーズナル作品。タイトル曲「Present」をはじめ、初のドキュメンタリー映画『INI THE MOVIE「I Need I」』の主題歌「君がいたから」など、新曲5曲が形態別に収録されている。
リリース形態はINIのシングルとしては最多となる14形態。CD＋DVD仕様の「Present ver.」「Cake ver.」、CDのみの「Holiday ver.」、さらにメンバーごとのソロジャケットで展開される「Sweet ver.」全11種で構成される。各形態には応募抽選券やセルカトレーディングカード、ステッカーなどの封入特典が付属する。
きょう19日に発売した最新シングル「THE WINTER MAGIC（Present／U MINE）」は、18日集計分の「オリコンデイリーシングルランキング」で発売初日（店着日）に66.8万枚を売り上げ、1位を獲得。自身初の初日で50万枚超えを記録した。
イベント中に記録が発表されると、メンバーは「うわー！」と大喜び。西洸人は「プレゼントもらっちゃったよ！」と声を弾ませ、木村柾哉は「最高のスタートを切れましたね」と笑顔を見せた。
また、許豊凡は「今年はあと少しですが、今年も皆さんのおかげで楽しかったし、これだけすごい数字を持ってきてくださって、最高のプレゼントになりました」と喜びつつ、「来年以降も、一緒に頑張りましょう」と伝えた。
イベントでは「Present」を歌唱したほか、「とけない問題を解いて見せろ！激ムブゲームチャレンジ！」に挑戦した。
【ライブ写真】あたたかい雰囲気で…最新曲を披露したINI
同作は「Romantic Happy Holidays! この冬INIが贈る、とけない魔法のプレゼント」をキャッチコピーに掲げたシーズナル作品。タイトル曲「Present」をはじめ、初のドキュメンタリー映画『INI THE MOVIE「I Need I」』の主題歌「君がいたから」など、新曲5曲が形態別に収録されている。
きょう19日に発売した最新シングル「THE WINTER MAGIC（Present／U MINE）」は、18日集計分の「オリコンデイリーシングルランキング」で発売初日（店着日）に66.8万枚を売り上げ、1位を獲得。自身初の初日で50万枚超えを記録した。
イベント中に記録が発表されると、メンバーは「うわー！」と大喜び。西洸人は「プレゼントもらっちゃったよ！」と声を弾ませ、木村柾哉は「最高のスタートを切れましたね」と笑顔を見せた。
また、許豊凡は「今年はあと少しですが、今年も皆さんのおかげで楽しかったし、これだけすごい数字を持ってきてくださって、最高のプレゼントになりました」と喜びつつ、「来年以降も、一緒に頑張りましょう」と伝えた。
イベントでは「Present」を歌唱したほか、「とけない問題を解いて見せろ！激ムブゲームチャレンジ！」に挑戦した。