桜島の南岳山頂火口で19日午後6時14分に爆発的噴火が発生し、噴煙が火口から上1600mの高さまで上がりました。この爆発で、大きな噴石が火口より800から1100mの6合目まで飛散しました。

中量以上の噴煙が東に流れています。

桜島で爆発的噴火が起きたのはことし156回目です。

噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています

桜島降灰予報（定時）灰が予想されるエリアと時間帯

発表時間 2025年11月19日 17時00分

１９日１８時から２０日１２時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

時刻 火口からの方向 降灰の距離 小さな噴石の距離

▼１９日１８時から２１時まで 東（鹿屋市輝北方向） ８０ｋｍ ４ｋｍ

▼１９日２１時から２４時まで 東（鹿屋市輝北方向） ９０ｋｍ ６ｋｍ

▼２０日００時から０３時まで 東（鹿屋市輝北方向） １００ｋｍ ６ｋｍ

▼２０日０３時から０６時まで 東（鹿屋市輝北方向） ８０ｋｍ ４ｋｍ

▼２０日０６時から０９時まで 南東（垂水・鹿屋方向） ６０ｋｍ ４ｋｍ

▼２０日０９時から１２時まで 南東（垂水・鹿屋方向） ６０ｋｍ ４ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

鹿児島県：鹿児島市、垂水市、鹿屋市、曽於市、霧島市、志布志市、大崎町、東串良町、肝付町、錦江町

宮崎県 ：宮崎市、都城市、日南市、串間市、三股町

