元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一が１９日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。Ｓｎｏｗ Ｍａｎの目黒蓮がディズニー公式動画配信サービス・ディズニープラスの大ヒット時代劇ドラマシリーズ「ＳＨＯＧＵＮ 将軍シーズン２」でハリウッドデビューすることについてコメントした。

目黒がオーディーションを受け、真田広之がゼネラルプロデューサーを務める大作での大役をつかんだことに絡め、自身のオーディション経験を聞かれた中丸は「デビューの後はなかったかも知れないですけど、研修生の頃は結構、いろんなオーディションを受けましたね」と回顧。

ＭＣの垣花正に「例えば、どんな？」と聞かれると「『進め！電波少年』（後に進ぬ！電波少年）とか」と、１９９０年代の日本テレビの人気バラエティー番組の名前を口に。

「あれで１年間、タイに修行に行くみたいな企画で」と続けると、そのオーディション内容について「なんか質疑応答、Ｑ＆Ａみたいなのをして。音楽なしで踊らされた記憶がありますね」と告白。

「結局、企画ごと頓挫したと思うんですけど、仮にそれが決行されて行ってたら、その後、ＫＡＴ―ＴＵＮが結成されたんで、そっちに行ってたら多分、そっち（アイドルの道）じゃなかったなというのは今、思えばありますね」と振り返っていた。