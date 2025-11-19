Ｊ２秋田が本拠地でのクマ対策を発表「蚊取り線香」などで万全の準備進める
Ｊ２秋田が２３日に本拠地ソユースタジアムで開催される明治安田Ｊ２リーグ仙台戦に向けてクマ対策を発表した。
秋田ではクマ被害が急増しており、県が国に自衛隊による支援活動を要請する事態に発展している。
そうした非常事態の中で迎える本拠地での仙台戦に向けて、Ｊ２秋田はクマ対策を公表。公式ホームページで「現状、秋田市や警察と連携し、可能な対策・対応を行った上で試合開催の準備を進めております」とした上で、次のような具体策を示した。
・入場時間を通常より２時間早くし、ご来場の皆さまを少しでも早く安全なスタジアム内へ入っていただくようにさせていただきます。
・前日からスタジアム周辺において爆竹の使用。
・前日よりスタジアム周辺に熊を遠ざける効果があるとされる硫黄の散布。
・当日、スタジアム周辺で蚊取り線香（強力防虫効果有り）を焚きます。
・外回りの警備員、スタッフへの笛の常備。
・外向けのＢＧＭやアナウンスの音量を通常より大きくします。
・警察官によるスタジアム周辺の巡回。
・試合中、各ゲートの扉を閉鎖。
Ｊ２秋田は万全の準備を整えて、ファンやサポーターの安全を確保する構え。当日は無事に試合を終えられることを願うばかりだ。