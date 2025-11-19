広島の鈴木健矢投手が１９日、廿日市市の大野練習場で契約更改交渉に臨み、３００万円増の年俸３０００万円（金額は推定）でサインした。昨オフの現役ドラフトで日本ハムから移籍したサブマリン。今季はイニングまたぎもこなし、リリーフ２４登板で防御率１・８９の好成績を残した。

「チームが変わってルーキーのような感じで始まって、最初は手探り状態。セ・リーグの打者の情報を集めるところからのスタートだった。序盤はあまり自分のパフォーマンスを出せなかったけど、後半は出せた。来季に向けて良かったかなと思います」

現役ドラフトでは、開催３年目で初めての２巡目指名を受けた。

「１巡目は絶対に取らないといけないルールがある中で、２巡目に踏み切ってくれたのは、それだけ評価してくれたということ。そこは粋に感じていました」

１年目から存在感を発揮しながら、阪神戦だけは６イニング７失点（自責６）と苦戦した。それ以外のセ４球団に対しては、２７回１／３で１失点だった。

「ファイターズのとき抑えていたんですけど…。阪神戦がなかったら防御率も０点台だったんじゃないかなと（笑）」

特に近本、佐藤輝ら左打者に１２打数６安打と打ち込まれた。「上位打線にいい左バッターがいる。対左は課題として、この秋は取り組んでいる」という。具体的な対策については「あまり言いたくないですけど…。来シーズン楽しみにしといてください」と、期待させた。

日本ハム時代の２３年には先発で５勝（救援１勝を含む６勝）を挙げた経験もある。

「やれと言われたところで投げますし、球団からも『先発か中継ぎか分からない』という話だった。そこは臨機応変に。それができるのが自分の強みでもあるので、対応できれば」

この日は鈴木を含めて計４投手が契約を更改した。昨季は先発で６勝（４勝）も今季４戦３敗に終わったアドゥワは５００万円減の年俸２９００万円、昨季５３登板から２８登板に減らした塹江は５００万円減の年俸３５００万円、今季１登板と苦しんだ大道は５５０万円減の年俸１８５０万円でサインした。