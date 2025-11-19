タレントでモデルの紗栄子が、１８日深夜放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜・深夜０時１５分）で、今年１月にモデルデビューした長男の道休蓮（どうきゅう・れん）について語った。

１７歳長男と１５歳次男の母である紗栄子は「上は元旦那のコピペだから、上で本当バレるんですよ。下はどっちかと言うと私に似てるんで」と明かし、「子どもたちはイギリスの学校に通ってて」と留学中であると語った。

留学のきっかけは「当時、日本で子どもたちを育てるのがちょっと難しくて。私が彼らと外に出ると、パパラッチの人たちがどうしても来ちゃうから、安全に遊ばせてあげられなかったんですよ。私も絶対に撮られたくないみたいなモードになって、撮られると、子どもたちだけ目線入ってあげられちゃうじゃないですか。あれがすごい嫌で」と話し、「健全な幼少期を過ごさせてあげたいなと思うと、日本で暮らすのが難しかった」と振り返った。

紗栄子はダルビッシュ有（現大リーグ・パドレス所属）との間に０８年３月に長男（道休蓮）、１０年２月に次男が誕生。１２年に離婚を発表した。現在は栃木県で牧場「ＮＡＳＵ ＦＡＲＭ ＶＩＬＬＡＧＥ」を経営する。

藤本から「子どもが大きくなってきたら再婚とか考えない？」と問われると、「どうだろう？ そういう流れになったらするのかもしれないですけど、それで子どもたちの生活がまた脅かされるとなると、そのリスクはもう取りたくない」と苦笑。横澤が「どんだけ脅かされてきたの」、藤本が「でもモテるから」というと、紗栄子は「全然！全くそんなことなくて。牧場で暮らしてるんで」と話していた。