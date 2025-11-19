ÊÆ¡¦¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥ì¥¢¤¬¹µÁÊ¤Ø ³¤Â±ÈÇ¥µ¥¤¥È¤á¤°¤ê5²¯±ß¤ÎÇå½þÌ¿Îá¡¦ÅìµþÃÏºÛ
¥Þ¥ó¥¬¤Î³¤Â±ÈÇ¥µ¥¤¥È¤ò¤á¤°¤ê¡¢Âç¼ê½ÐÈÇ¼Ò4¼Ò¤¬ÊÆ¡¦CDN¥µ¡¼¥Ó¥¹Âç¼ê¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥ì¥¢¡×¤ËÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿ÁÊ¾Ù¤Ç¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ï11·î19Æü¡¢Æ±¼Ò¤ÎÃøºî¸¢¿¯³²¤ÎÖó½õ¤òÇ§¤á¡¢Áí³ÛÌó5²¯±ß¤ÎÇå½þ¤òÌ¿¤¸¤¿¡£
È½·è¤ò¼õ¤±¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥ì¥¢¤ÏÆ±Æü¡¢ÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¹µÁÊ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö·ëÏÀ¤Ë¤Ï·É°Õ¤òÊ§¤¤¤Ä¤Ä¤â°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤ë¡×¤È¶¯¤¯È¿ÏÀ¤·¤¿¡£¡ÊÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¡¦ÃöÃ«Àé¹á¡Ë
¡ü¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥ì¥¢¤¬³¤Â±ÈÇ¥µ¥¤¥È¤ËODNÄó¶¡
ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏKADOKAWA¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¡¢½¸±Ñ¼Ò¡¢¾®³Ø´Û¡£È½·è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥ì¥¢¤Ï¡¢¿Íµ¤¥Þ¥ó¥¬¡ÖONE PIECE¡×¤ä¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í¡×¤Ê¤É¤òÌµÃÇ¤ÇÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤¿³¤Â±ÈÇ¥µ¥¤¥È¤ËÂÐ¤·¡¢¼«¼Ò¤ÎCDN¡Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¡£½ÐÈÇ¼ÒÂ¦¤¬2020Ç¯¡Á2021Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÃøºî¸¢¿¯³²¤ÎÄÌÃÎ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¤òÄä»ß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ãøºî¸¢¿¯³²¤ÎÖó½õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡£ ÂÐ¾Ý¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢ºÇÀ¹´ü¡Ê2022Ç¯1·î¡Ë¤Ë·î´Ö3²¯¥¢¥¯¥»¥¹¤òÄ¶¤¨¡¢4,000ºîÉÊ¡¦12ËüÏÃ°Ê¾å¤òÌµÃÇÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤¿µðÂç³¤Â±ÈÇ¥µ¥¤¥È¡£½ÐÈÇ¼ÒÂ¦¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥ì¥¢¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¤¬¡Ö±¿±Ä¼Ô¤ÎÆ¿Ì¾À°Ý»ý¡×¤ä¡ÖÂçÎÌÇÛ¿®¤Î·ÑÂ³¡×¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢Èï³²³ÈÂç¤ò¾·¤¤¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ü¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥ì¥¢¡ÖÃæÎ©Åª¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Çºï½ü¸¢¸Â¤Ï¤Ê¤¤¡×
È½·è¤ò¼õ¤±¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥ì¥¢¼Ò¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ÎÊ£»¨¤Ê»ö°Æ¤Î¿³Íý¡¦È½ÃÇ¤ËÂ¿Âç¤Ê»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤òÈñ¤ä¤·¤¿ÅìµþÃÏºÛ¤Î¿ÔÎÏ¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢È½·è¤Î·ëÏÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ·É°Õ¤òÉ½¤·¤Ê¤¬¤é¤â°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢È½·è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀ¼ÌÀ¤â¸øÉ½¡£¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥ì¥¢¤ÎCDN¤Ï¡¢ÃæÎ©Åª¤Ê¥Ñ¥¹¥¹¥ë¡¼¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢ºï½ü¸¢¸Â¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Öµ»½ÑÅªÇÞ²ð¼Ô¤Ø¤Î²áÅÙ¤ÊÀÕÇ¤ÄÉµÚ¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë´ðÈ×¤Îº¬´´¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¡×¤Ê¤É¡¢»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö°ú¤Â³¤¡¢³¤Â±ÈÇ¥µ¥¤¥ÈÂÐºö¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤ÏÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¡×¤È¤Î°Õ¸þ¤â¼¨¤·¤¿¡£
¡ü¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥ì¥¢¤Ë¤è¤ëÀ¼ÌÀÁ´Ê¸
¡¦¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥ì¥¢¤ÎCDN¤Ï¡¢ÃæÎ©Åª¤Ê¥Ñ¥¹¥¹¥ë¡¼¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤ÎCDN¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥Û¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£CDN¤Ï¡¢¼«¤é¤¬¥Û¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ©¸æ¤·¤¿¤êºï½ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£CDN¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Ää»ß¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¥Û¥¹¥È¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÌäÂê¤Î¤¢¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ©¸æ¤·¤¿¤êºï½ü¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤òÍ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È±¿±Ä¼Ô¤È¥Û¥¹¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¼Ô¤Ç¤¹¡£
¡¦µ»½ÑÅªÇÞ²ð¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëËÜÈ½·è¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ËÌäÂê¤Î¤¢¤ëÀèÎã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥ì¥¢¤Î¤è¤¦¤ÊCDN¤¬¡¢¥Û¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆË¡ÅªÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿ÀÕÇ¤À©¸Â¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÈ½·è¤ÎÈ½ÃÇ¤ÏÀ¤³¦½é¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦Á´ÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î¸úÎ¨¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¿®ÍêÀ¤Ë¤â¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜÈ½·è¤ÏÆ©ÌÀÀ¡¢¸øÊ¿À¡¢Å¬Àµ¼êÂ³¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥ì¥¢¤¬Ë¡ÅªÀÕÇ¤¤òÉé¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿ºÛÈ½½ê¤«¤é¤ÎÀµ¼°¤ÊÌ¿Îá¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄÌÃÎ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëCDN¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢ÍôÍÑ¤Î²ÄÇ½À¤¬ÂçÉý¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ·ï¤ÏÆüËÜ¤Î»ÊË¡¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÂ¥¿Ê¤ò»Ù¤¨¤ë¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤¿ºÛÈ½¤Ç¤·¤¿¡£
ËÜÈ½·è¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Îµ»½ÑÅªÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Î©Ë¡¼ñ»Ý¤È¤ÏÁêÍÆ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¿·¶½¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼´ë¶È¤Îµ»½Ñ³×¿·¤òÁË³²¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥ì¥¢¤Ï°ú¤Â³¤³¤Â±ÈÇÂÐºö¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤òÀË¤·¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥ì¥¢¤ÏÃøºî¸¢¤ò½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ©ÌÀÀ¡¢°ì´ÓÀ¡¢¹ÕÊ¿À¤Î¤¢¤ë²ò·èºö¤ò¸«½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸¢Íø¼Ô¤äÀ¯ÉÜ¤ò´Þ¤à¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤È¶¦¤Ë³¤Â±ÈÇÂÐºö¤Î»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥ì¥¢¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿ôÉ´Ëü¤Î¸ÜµÒ¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Fortune 500´ë¶È¤Î38%¤¬Åö¼Ò¤ÎÍÎÁ¥×¥é¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾®µ¬ÌÏ´ë¶È¤ä¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ø¤ÎÂÑÀ¤¬Äã¤¤¸øÅªÃÄÂÎ¤â¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î»ñ»º¤ò²ÃÂ®²½¤·¤Ä¤Ä¤â¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥ì¥¢¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿×Â®¤Ç°ÂÁ´¤«¤Ä¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ò»Ù¤¨¤ëË¡Åª¸¶Â§¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥ì¥¢¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥ì¥¢¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç°ÂÁ´¤Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ëÀÕÇ¤À©¸Â¤ÎÂ¸Â³¤òµá¤á¤Æ¹µÁÊ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£