ロンドン序盤は、ポンド安に円安、ドル買いに波及＝ロンドン為替



ロンドン序盤の取引は、ポンド安が先行。日本時間午後４時発表の１０月英ＣＰＩが前年比＋３．６％と前回の＋３．８％から伸びが鈍化したことに反応した。続く日本時間午後６時台には日銀総裁、財務相、経済財政相による三者会談が開催された。会談後に片山財務相が「為替について具体的な話は出ていない」としたことで、円安けん制を警戒していたマーケットは円売りに反応した。ポンド安と円安の動きを受けて、ドル相場は堅調に推移している。また、欧州株は売り先行も足元ではプラス圏を回復。米株先物も時間外取引で小幅高となっている。リスク回避圧力はやや後退している。



ドル円は155円台半ばから155.99レベルまで高値を伸ばしている。156円台目前の水準だ。１月２７日以来のドル高・円安水準となっている。クロス円も総じて堅調。ユーロドルは高値を180.52レベルに伸ばし、史上最高値を再び更新。ポンド円も円売り圧力が勝っており、高値を204.75付近に伸ばしている。



ドルストレートはドル買いに傾いている。ユーロドルは安値を1.1566レベルに広げ、ポンドドルも1.3111レベルに更新している。



USD/JPY 155.97 EUR/JPY 180.46 GBP/JPY 204.59

EUR/USD 1.1570 GBP/USD 1.3117

