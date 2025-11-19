県と鹿児島市がオール鹿児島で取り組んでいるスタジアム構想。塩田知事と下鶴市長は、鹿児島サンロイヤルホテルに加え、県立鴨池運動公園内の鴨池庭球場の一帯が候補地になりうるとして、調査をすることを明らかにしました。鴨池庭球場は、川商ホールに隣接する文化公園に移転し、その跡地を候補地とする考えです。



県と市がオール鹿児島で取り組むスタジアム構想。県と鹿児島市は、これまで鹿児島サンロイヤルホテルの跡地が新たなスタジアムの候補地になりうるとしていましたがこれに加え県立鴨池運動公園内の鴨池庭球場の一帯も候補地として調査する考えを示しました。県立鴨池運動公園は、鹿児島市が所有する土地で、県に無償で貸し出しています。鹿児島市与次郎の鹿児島サンロイヤルホテルは、老朽化に伴い、県が所有する住吉町15番街区への移転を希望し、10月、ホテルを運営する鹿児島国際観光が事業予定者に決まっています。県立鴨池庭球場は、川商ホールに隣接する文化公園に移転し、その跡地を候補地とする考えです。（塩田知事）「鹿児島サンロイヤルホテル敷地等と県立鴨池庭球場が敷地がスタジアムの候補地となりうるか調査をすることなどで一致した」（鹿児島市・下鶴市長）「候補地の選定に向けて調査を行 っていくという確認が取れたこ とは大きな前進だと思う」鹿児島市が所有する土地が新たな候補地として浮上したスタジアム構想。有力な候補地となりそうです。