お笑いトリオ「ロバート」の秋山竜次(47)が18日深夜放送のテレビ東京「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）にゲスト出演。俳優の木村拓哉（53）と行ったロケの裏側を明かした。

この日は20日放送予定の同局「秋山ロケの地図 この番組が好きって聞いたからオファーしてみたら本当に木村拓哉さんが来てくれたよSP！！」を特集。タレントの伊集院光が木村について「この番組好きだって聞いたからオファーしてみたら…」と確認すると、同番組に出演する秋山は「これそうなんですよ」と明言した。

「マジで本当に、頭からケツまで（朝）10時から夜7時まで、マジでガチのロケをやってくれたんですよ」と告白。「何にもないですよ。木村さん対応みたいな構造に作り変えようとかなし。いつも通りのやつをただ、ずっとやってくれましたよ。（カメラを）回しっぱで」と振り返った。

番組は秋山がロケに来ることをロケ地の住民に伝え、行ってもらいたい場所、会ってほしい人を地図に書き込んでもらい、その地を実際に訪れるというもの。ガチのロケ番組で「人んちにも行くんですよ」と言い、途中「肉詰めピーマンでお誘いしてきたご家庭があって。そこに連れて行ったんですよ」との出来事もあったという。

木村が来ると知らされていなかった家庭は大騒ぎに。そうして父親が肉詰めピーマンを作ったとし、秋山は「食べてくれるのかなって思ったら、普通に肉詰めピーマンをあの木村拓哉が、もう高級チョコレートのような感じで…。うまいねって」とものまねをしてみせた。

テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が「でもまず本当に番組のファンだったから、ノリが分かるっていうことだね」と語ると、「本当にそうですよ」と秋山。スタッフが気を使い、時折番組のルールを説明しようとしたものの「全部分かってらっしゃるんで。“いやもう言わなくていい。分かっているから”って。“いやもう見たって言ったじゃん”」と全て把握していたとした。

秋山は車の中で「ガチ系のロケは経験ありますか？」と質問したというが、木村からは「初めてだよ」との回答が。秋山は「初めてのやつやっていただいているんだ。37年ぐらいやられていて、芸能界」と感激の面持ちで話した。

また乗馬をする際には雨が降り気温が下がり、木村は秋山やスタッフに「絶対着た方がいい」と気を使ってくれたという。さらに自身は乗馬クラブの壁にあったフリースを借りて着用したというが、秋山は「それ着たらめちゃくちゃかっこいいんですよ。それが欲しい！と思って」と興奮した様子で語った。

佐久間氏が「めちゃくちゃファンになってるじゃん」とツッコミを入れると、秋山は「ヤバい。俺ずっと木村さんの作品見てますよ。あれから帰って。見てないやつ全部見て」とぶっちゃけた。

佐久間氏が「木村拓哉の番宣？」と秋山の番組の宣伝ではないのかと話すと、秋山は「日本スーパーヒーロー列伝じゃなくて？」とボケてみせた。