愛犬に地鶏や牛まで被害に…冬眠前“大食い”クマ危険性増加　専門家「野生だと1シーズン100kg以上…植物食から味覚え肉食に転食も」

人の生活圏でのクマ出没が19日も止まりません。

秋田市の千秋公園周辺では19日朝にクマの目撃情報が相次ぎ、近くの高校は臨時休校に追い込まれました。

降りしきる雪の中、警察は周囲をパトロールし住民に注意を呼びかけています。

冬眠シーズンを前に活発化するクマの行動。

そうした中、上野動物園がSNSに投稿した内容が話題を集めています。

投稿されたのは、冬眠に耐える体作りのためツキノワグマが1日に食べる餌の画像で、サツマイモ・コマツナ・ニンジン・ミカン・柿・リンゴ・キウイ・カボチャなど野菜や果物に加え、落花生・煮干し・クルミなど全15種類で約1万2000キロカロリー分です。

あくまでも飼育下のツキノワグマの一例ですが、夏の餌と比較すると約3倍の量を与えているといいます。

一方、ヒグマの場合はどうなのでしょうか。

現在、ヒグマが冬眠に入るための準備をしている北海道の施設では…。

十勝サホロリゾート ベア・マウンテン 坂出勝園長：

キロ数で言うと（餌を）MAXで約9kg食べているかな。一番大きいクマで400kgちょっと超えたぐらいのクマがいますね。

冬眠を前に、飼育下のヒグマも多くのカロリーが必要で、たくさんの餌を食べていることが分かります。

こうしたクマの冬の食欲ですが、専門家は飼育下と野生では量に違いがあると指摘します。

岩手大学農学部・山内貴義教授：

飼育下であれば、一定量いつも与えられているので、それほど大量に食べるということはない。野生だと、かなりとてつもない量の餌資源を冬眠前に食べることになる。例えば、どんぐりやブナの実なら1シーズンに100kg以上食べることになると言われている。

自然界のクマは冬眠前には大食漢になるといます。

さらに、食生活に変化が起きている可能性も。

岩手大学農学部・山内貴義教授：

基本的には植物食ですが、自分の生活してい環境によっては肉食に転食したり、ツキノワグマは“魚を食べない”と言われていたが、そのうち味を覚えてしまって。

10月には山形県でクマが鶏舎に侵入し、中にいた地鶏を食い荒らす被害が発生。

愛犬がクマに襲われる被害も相次いでいます。

そして先週、新潟・小千谷市では“泳ぐ宝石”といわれる特産のニシキゴイがクマに襲われました。

20cmほどのニシキゴイが複数匹食べられたとみられています。

そんな中、北海道・標茶町の牧場では戦々恐々となる事態が発生しました。

17日朝、放牧されていたウシ1頭が血だらけの状態でいるのを従業員が発見。

ウシの脚には約40cmの傷があり、クマに襲われた可能性が出ています。

牧場主・中村吉平さん：

自然となるけがでは絶対ない。クマとかしかあり得ないというようなけがだった。

標茶町では、過去に66頭ものウシを襲い続けたヒグマ「OSO18」の苦い記憶が残っており、「再来か」と住民に不安が広がっています。

冬を前に、大食いで多食化し危険度がさらに増しているクマ。

山での餌が不足していることもあり、岩手大学農学部の山内教授は「ことしはかなり長引きそうな気がします。12月いっぱいまでは警戒する必要がある。場合によっては、年をまたいで出没する可能性も考えられる」と話し、引き続き注意するよう呼びかけています。