「ドラゴンボール」なんとあのフリーザの小型ポッドがトミカに登場！牛魔王の車も同時発売

以前、Japaaanの記事で、タカラトミーのダイキャスト製ミニカー「トミカ」と漫画家・鳥山明さんの代表作である漫画『DRAGON BALL（ドラゴンボール）』によるコラボアイテムを紹介しましたが、

本コラボの第3弾商品となる、「フリーザの小型ポッド」「牛魔王の車」が発売されました。

ダイキャスト製ミニカーシリーズの「トミカ」と「DRAGON BALL」が夢のコラボを果たした「ドリームトミカ トミカ×ドラゴンボール」シリーズの第3弾となります。

フリーザの小型ポッド

フリーザがナメック星の村を襲撃した際に乗っていたあの小型ポッドを忠実に立体化。不敵な笑みを浮かべたフリーザ本体もしっかり搭乗しています。宙に浮いている様子が再現できる透明なスタンドも付属します。

牛魔王の車

そして、悟空たちがフライパン山で牛魔王からもらった車！牛魔王曰く「ちょっくら古いやつ」らしいが、ブルマも「ステキ」と称したデザイン。2列の運転席もしっかり作り込まれています。

「ドリームトミカ トミカ×ドラゴンボール」シリーズ第3弾、「フリーザの小型ポッド」「牛魔王の車」は、2025年11月15日より、全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、トミカ専門店「トミカショップ」、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」などで販売中です。価格は各1,320円(税込)です。