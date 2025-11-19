今年度のクマの出没件数が3000件を超え、過去最多となっている県内。『緊急銃猟』の実施は11月18日時点で7例となり〝全国最多〟です。市町村の負担が大きくなっているなか、県も支援に乗り出します。



■花角英世知事

「異例だが10分の10、『100%』県の支援で有害捕獲を続けていただこうと思っている。」



県は、人里に出没するアーバンベアを冬眠前に集中的に捕獲するための支援策を発表。猟友会への報酬やワナの購入など市町村が行う対策を補助する目的で、12月補正予算に約8000万円を計上します。



期間は11月20日～2026年1月31日までで、1市町村あたり最大594万円を全額県が補助します。



■花角英世知事

「人的にも大変だとは思うが、財政的にも厳しいという声を聞いている。人とクマの共存・すみ分けという観点で、クマ(アーバンベア)については捕獲を強化する。」



また、市街地に近いクマは冬眠しないことも想定されるとして【クマ出没特別警報】の発令を2026年1月31日まで2カ月延長することも発表し、最大限の警戒を呼びかけます。