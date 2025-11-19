19日は、県内各地で今シーズン最も低い気温を観測しました。私は、鹿児島ユナイテッドの練習の取材に行きましたが寒さの中、選手は、懸命にボールを追いかけていました。そうした中、見ごろを迎えているのが菊です。鹿児島市の仙巌園で恒例の菊まつりが行われています。



19日の伊佐市。川霧がうっすら立ち込めていました。川を泳ぐカモもちょっぴり寒そう。19日の県内は、冬型の気圧配置が強まり冷え込みました。県内で最も低い気温を観測したのは、伊佐市大口で3.7℃。県内33の観測地点のうち、25の地点で今シーズン最も低い気温を観測しました。鹿児島の北海道と呼ばれる伊佐市。





（市民）「（伊佐市の寒さはどうですか？）まぁ、いつものことだから。これから寒くなりますよね。田んぼも真っ白になるし」ランニングをする人にとっては、心地よい寒さのようです。（ランニングする人）「きょうは、この冬一番寒いのかな。気持ちがいいですよ。なかなか」そんな中、見ごろを迎えている秋の花『菊』。鹿児島市の仙巌園では、菊まつりが行われています。40種類、1万4000本の菊を楽しむことができます。（記者）「こちらでは、菊の花で彩られた島津家の家紋が鮮やかに色づいています」鮮やかに彩られた薩摩藩主・島津 斉彬や篤姫の菊人形も展示されています。菊で飾った人力車などフォトスポットでは、観光客が写真撮影を楽しんでいました。（来場者）「すごい、きれいでかわいらしくて」「この時期がちょうど見ごろなんですかね。きれいに見られて良かったなと思う」50年前にも新婚旅行で訪れた夫婦もいました。（妻）「もう、すごいきれい」（夫）「50年前を思い出して、新しいものを見ようと思ってきたので、ちょうど良かったですね」（名勝 仙巌園・ 馬庭伶奈さん）「美しい菊だけでなく、この季節限定の食事や体験も用意している。家族や友人、みなさんで散策を楽しんでいただければと思う」仙巌園の「菊まつり」は、24日まで開かれています。