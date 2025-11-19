20日の販売解禁を前に、新潟の冬の味覚『ル レクチエ』の出荷が始まりました。



芳醇な香りと滑らかな食感が特徴の『ル レクチエ』。19日朝、加茂市にあるJAえちご中越の出荷場には、約4000kgのル レクチエが運び込まれました。今年は夏の猛暑や渇水などの影響で実は小玉傾向。出荷量は去年に比べて1割ほど減る見込みですが、日光を多く浴びて糖度が高く仕上がりました。



■髙橋泉アナウンサー

「ジューシーな果汁が口の中に広がります！とろっと滑らかな舌触りがたまりません。」



■JAえちご中越 天果糖逸出荷販売協議会西洋なし部会 関川隼人部会長

「家族皆さんでぜひ家族団らんの真ん中に『ル レクチエ』があるようなイメージで、皆さんでおいしく笑顔で召し上がっていただけたら。」



11月20日に販売が解禁される『ル レクチエ』。JAえちご中越では、12月末までに約6万箱の出荷を予定しています。