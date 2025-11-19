8月末に第三子の出産を報告した加藤ミリヤが、11月19日(水)に新曲 「One Last Kiss」をリリースした。

本作は揺れ動く女性の心情やもどかしい想いを綴ったラブソングで、加藤ミリヤならではの切実で繊細なリリックが光る内容となった。

また、同日公開されたミュージックビデオでは、とある邸宅で開かれるナイトパーティーを舞台に幻想的な光と影が交差する世界観のなか加藤ミリヤが登場。物語を照らすような歌声と存在感が映像全体に強いドラマ性を与えている。

最近彼女のInstagramなどでは、「産後直後とは思えない美しさ」「ますます磨きがかかっている」といった声が多数寄せられており、今回のMVでも加藤ミリヤの表現力と美しさが注目されそうだ。

■加藤ミリヤYouTube Channel

https://www.youtube.com/@miliyahSMEJ/featured

■「One Last Kiss」

2025年11月19日(水)配信スタート

https://miliyah.lnk.to/OneLastKiss

■＜加藤ミリヤ 歌の会 vol.6 Premium Live 2025＞ Powered by JBL

【ビルボードライブ東京】

2025/12/3（水）

2025/12/8（月）

1stステージ 開場16:30 開演17:30 / 2ndステージ 開場19:30 開演20:30

DXシートDuo￥22,200-（ペア販売）

Duoシート￥21,100-（ペア販売）

DXシートカウンター￥11,100-

S指定席￥10,000-

R指定席￥8,900-

カジュアルシート￥8,400-（1ドリンク付）

[お問い合せ] ビルボードライブ東京 03-3405-1133

〒107-0052

東京都港区赤坂9丁目7番4号 東京ミッドタウン ガーデンテラス4F 【ビルボードライブ横浜】

※サービスエリア料金には、クリスマスプレート＆グラスシャンパンが含まれます。

※カジュアルエリアをご利用のお客様は、グラスシャンパンもしくは1ドリンクをお選びいただけます。

2025/12/16（火）

1stステージ 開場16:30 開演17:30 / 2ndステージ 開場19:30 開演20:30

DXシートカウンター￥16,100-

S指定席￥16,100-

R指定席￥15,000-

カジュアルセンターシート￥11,100-

カジュアルサイドシート￥10,000-

[お問い合せ] ビルボードライブ横浜 0570-05-6565

〒231-0003

横浜市中区北仲通5丁目57番地2 KITANAKA BRICK＆WHITE 1F *メンバー

加藤ミリヤ（Vo）

その他未定

