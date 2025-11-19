ヘアメイクアーティストで美容室『OCEAN TOKYO』代表取締役の高木琢也氏が、11月18日にinstagramを更新した。そこで公開されたのは、ゴルフ場で撮影された一枚の写真。その豪華すぎるメンバーに、ネット上では驚きの声が広がっている。

「高木さんは《御三方ともいつもなにかと学ばせてもらってます》という言葉を添えて4ショットを公開しました。写っていたのは俳優の小栗旬さん、アーティストで俳優の赤西仁さん、そしてお笑いタレントのオリエンタルラジオ・藤森慎吾さん。青空の下で肩を並べた4人は、それぞれのフィールドで活躍するトップランナーらしい存在感を放っていました」（スポーツ紙記者）

X上では、

《皆さんのスタイルも雰囲気も含めて、さすがだなぁと感じました》

《メンバーが豪華すぎる》

《凄いオーラですね》

といった反応が相次ぎ、投稿は瞬く間に注目を集めた。

「高木さんは日本の美容師の中でもトップクラスの存在です。2021年にはYOHJI YAMAMOTOの“2021-22年秋冬パリ・ファッション・ウィーク”に参加しており、技術と影響力は国内外で評価されています。今年はアイウェアブランド『JINS』とのコラボレーション『JINS × TAKAGI TAKUYA』が展開され、フレームデザインの監修も担当しました。美容師という職業の枠を超えた活動を続けている点が特徴です」（前出・同）

今回の投稿には《#尊敬してる人の髪を切る美容師になるとは夢にも思ってませんでした》というハッシュタグも添えられており、高木氏が3人のヘアを担当してきた関係から親交が深まったことがうかがえる。

「高木さんの過去の投稿には、小栗さんが『OCEAN TOKYO』のCMに出演したことが記されています。高木さんは自身の人生において『GTO』（フジテレビ系）、映画『クローズZERO』から元気をもらったと語っており、同じように人を奮い立たせる存在になりたいという思いで美容師を続けてきたそうです」（芸能ジャーナリスト）

その後も、高木氏はNetflixドラマ『匿名の恋人たち』の韓国ロケに同行している様子を投稿している。赤西も同作に出演しており、こうした撮影現場での縁が親交を深めたとみられる。また、藤森との関係にも長い歴史があるようだ。

「藤森さんが結婚を発表した際、高木さんは自身が担当したと思われるヘアメイク写真を添えて《彼は先に旅立ちました》とユーモアを交えて投稿していました。信頼関係がなければできない表現で、親しい関係性が伝わってきます」（前出・芸能ジャーナリスト）

4人が並んだ写真には、互いの長年の努力と積み重ねてきたキャリアが滲み出ていた。