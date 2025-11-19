この横断歩道･･･よくみると「白線の間隔が通常より広い」 新ルール適用の横断歩道、なぜ「合理的」なのか
11月19日、新たに通れるようになった熊本市内の横断歩道には、熊本で初めての特徴があります。それは「白線の間隔」です。
具体的にどう違う？
その横断歩道があるのは、熊本市東区東本町の健軍町電停や第二高校近くです。
一見すると大きな違いは感じませんが、近くで見てみると、白線の間隔が広いことがわかります。
白線の間隔は90㎝。一般的な横断歩道の約2倍です。
記者「長さ45㎝の板を準備しました。一般的な横断歩道で白線の間隔を見ると、45㎝ぐらいです。一方、新たに設置された横断歩道で同じ板を置くと、2倍ほどの間隔があることがわかります」
そのメリットは？
熊本県警交通規制課 竹浦成顕 課長補佐「間隔が広がることで、整備する横断歩道の本数が少なくなるので、費用の合理化が図れる」
舗装する面積が少なくなるため、この横断歩道では、45㎝間隔だと塗料の費用が67万円かかるところを、90㎝間隔にすることで47万円ですむということです。
また、車が白い部分を通ることが少なくなり、舗装が長持ちすることも期待されています。
こうしたメリットがあるため、警察庁が去年、間隔を広げることを許可するルールに変えました。
同じ予算で、多く舗装
熊本県内の横断歩道は約9500か所ありますが、中には舗装が薄くなったところもあります。ただ予算に限りがあり、1年間で補修できるのは、800か所ほどに留まるといいます。
車の通行量にもよりますが、早いところでは3年ほど経つと補修が必要になります。
今後、白線の間隔が広い横断歩道が増えれば、同じ予算でも多くの場所を塗り直せる可能性があります。
竹浦課長補佐「これが少しずつでも広がっていけば、他の横断歩道の補修に費用を回せる点が期待される」
一方で･･･懸念も
ただ、白線の間隔が広くなることで不安なこともあります。
視覚に障害がある人は白線の明るさを頼りに横断歩道を認識していて、その白い部分の面積が減ることを懸念する声がありました。
そこで県警は、視覚障害がある人に新しい横断歩道を渡ってもらい、意見を聞くことにしました。
体験した視覚障害者「コントラストがはっきりしていた方が、黒と白がはっきり見えやすいと思う。色はきれいで見やすい」
「間隔が広がったことに問題はない」という感想でしたが、白い部分がかすれると判別しにくくなるため、「見やすい状況を維持してほしい」と要望があがりました。
設置の条件
視覚障害がある人も安心して渡れるよう、県警は、間隔が広い横断歩道を設置できるのは①横断歩道上に『エスコートゾーン』と呼ばれる点字ブロックがあり、②青信号の時に音がなる場所と定めています。
2025年度中に、熊本市中央区の浄行寺交差点の東側、薬園町交差点が間隔の広い交差点になる予定です。