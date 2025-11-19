ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡¢¥Ú¥ê¥ê¥å¡¼Åç¤ÎÀïÃÏË¬Ìä¡Ö¿·¤·¤¤Îò»ËÃÎ¤ì¤¿¡×Àï¸å80Ç¯¡¡¼ã¤¤À¤Âå¤Ø¤Î·Ñ¾µ¤Ë»×¤¤
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ê23¡Ë¤¬19Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥Ú¥ê¥ê¥å¡¼ ¡½³Ú±à¤Î¥²¥ë¥Ë¥«¡½¡Ù¡Ê12·î5Æü¸ø³«¡ËÅìµþ¥×¥ì¥ß¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèÃæ¤ËÀïÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥é¥ª¡¦¥Ú¥ê¥ê¥å¡¼Åç¤òË¬¤ì¤¿¤È¤·¡¢Àï¸å80Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿Ãæ¤Ç¼ã¤¤À¤Âå¤Ë·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¯»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Ä¡ª¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÃæÂ¼ÎÑÌé¡õÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í
¡¡ÈÄ³À¤Ï±Ç²è¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ú¥ê¥ê¥å¡¼Åç¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ñ¥é¥ª¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèËö´ü¤Þ¤ÇÆüËÜ¤ÎÅý¼£²¼¤Ë¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤âÊ¸²½¤ä¸ÀÍÕ¤Ë¤ÏÆüËÜ¸ì¤ÎÌ¾»Ä¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¡ÖÅçÌ±¤ÎÊý¤ÈÏÃ¤·¤¿»þ¤Ï¡ØÆüËÜ¸ì²û¤«¤·¤¤¡£¤Û¤È¤ó¤ÉËº¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Àï»þ²¼¤ÎºîÉÊ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡ÖËÍ¤ÏºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤Îò»Ë¤òÃÎ¤ì¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Î¿´¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÆ°¤±¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèËö´ü¤Î¥Ú¥ê¥ê¥å¡¼Åç¤Ç¤ÎÁÔÀä¤ÊÀï¤¤¤ò¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤»°Æ¬¿È¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇÉÁ¤¤¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡£¼ç¿Í¸ø¤Ç¡¢¿´Í¥¤·¤¤Ì¡²è²È»ÖË¾¤ÎÅÄ´Ý¶Ñ¡Ê¤¿¤Þ¤ë¡¦¤Ò¤È¤·¡ËÌò¤òÈÄ³À¡¢Íê¤ì¤ëÁêËÀ¡¦µÈÉß²Â½õ¡Ê¤è¤·¤¡¦¤±¤¤¤¹¤±¡ËÌò¤òÃæÂ¼ÎÑÌé¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡ÈÄ³À¤Ï¡Ö¾¯¤·ÉÝ¤¤»×¤¤¤â¤·¤ÆÌÜ¤òÇØ¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ºîÉÊ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÎò»Ë¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏÈÄ³À¤Î¤Û¤«¡¢ÃæÂ¼¡¢¸¶ºî¤ÎÌ¡²è¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ÉðÅÄ°ìµÁ»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
