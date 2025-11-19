大泉洋の福山雅治モノマネ披露も“本家”が応戦「僕より濃い福山やるのやめて」
歌手で俳優の福山雅治、大泉洋が19日、東京ミッドタウンで行われた『映画ラストマン -First Love-』プレミアム点灯式に登壇した。この日は永瀬廉（King ＆ Prince）、木村多江、吉田羊、宮沢りえのメインキャストとともに夜空の下、イルミネーションを点灯し、集まったファンから歓声を浴びた。
【写真】イルミネーション点灯で一悶着？あった福山雅治＆大泉洋
今作から参加した宮沢が「ロケーションのスケールがすばらしかった」と絶賛すると大泉は「我が、北海道が華を添えました」と鼻高々。福山は「やっぱり、安心感ありましたよ。大泉さんがいる北海道。いろいんな許可とか全部通っちゃうんじゃないか。どこでもあけてくれるんじゃないか。大使館とか」とすると大泉は「行ってください。使いたい所があれば」と頼もしさをみせた。
一方で大泉は「函館の撮影では福山さんもおかしいと思ったのか『なんで今回、函館ぇ？やっぱり（福山の出身地）長崎でやぁってほしい』って言ってました」と福山のモノマネで再現すれば福山本人は「だぁってそのラストマンの前に、『コナン』やられてたでしょ？五稜郭…」とさらにクセ強めの“福山モノマネ”で応戦。大泉を「僕より濃い福山やるのやめて」と慌てさせた。
会場を大爆笑に包むと木村や宮沢いわく、撮影期間もずっと福山モノマネは続いていたそうで福山は「この前も（大泉が）ちょっとだけやってくれたんです。テレビ朝日さんのドラマで。それがうれしかったです。大泉さんと宮沢さんが舞台をやられていてラストマンの撮影後に。そのときも大泉さんやられたんですよね」と振ると宮沢は「そのときも大泉さんを通して、福山さんが降りてた」と報告。
しかしこれに大泉は「それも福山さんが『洋ちゃん、明日観にいくからさ、明日真似してよ』って…信じられなくないですか？全然関係ない人の舞台で自分の真似をしろって。それに応える私も私」とアドリブで入れ込んだそう。福山は「こんなうれしいことはなかった」とご満悦だった。
今作は2023年に放送され、福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉演じる孤高の刑事・護道心太朗が難事件に挑む痛快バディドラマの続編。皆実は事故で視力を失いながらも、FBIで“事件を必ず終わらせる最後の切り札＝ラストマン”と呼ばれる特別捜査官。心太朗は、交換留学生として来日した皆実のアテンド役を務める。
今回、皆実と心太朗が向かったのは、北海道。そこで出会ったのは、皆実の初恋の人・ナギサ（宮沢りえ）。天才エンジニアとして世界中から狙われている彼女はアメリカへの亡命を希望、かつての恋人であり、最強のFBI捜査官である皆実に「ラストマンの保護を求めます」と、自らと娘のニナ（月島琉衣）の身の安全を依頼する。
【写真】イルミネーション点灯で一悶着？あった福山雅治＆大泉洋
今作から参加した宮沢が「ロケーションのスケールがすばらしかった」と絶賛すると大泉は「我が、北海道が華を添えました」と鼻高々。福山は「やっぱり、安心感ありましたよ。大泉さんがいる北海道。いろいんな許可とか全部通っちゃうんじゃないか。どこでもあけてくれるんじゃないか。大使館とか」とすると大泉は「行ってください。使いたい所があれば」と頼もしさをみせた。
会場を大爆笑に包むと木村や宮沢いわく、撮影期間もずっと福山モノマネは続いていたそうで福山は「この前も（大泉が）ちょっとだけやってくれたんです。テレビ朝日さんのドラマで。それがうれしかったです。大泉さんと宮沢さんが舞台をやられていてラストマンの撮影後に。そのときも大泉さんやられたんですよね」と振ると宮沢は「そのときも大泉さんを通して、福山さんが降りてた」と報告。
しかしこれに大泉は「それも福山さんが『洋ちゃん、明日観にいくからさ、明日真似してよ』って…信じられなくないですか？全然関係ない人の舞台で自分の真似をしろって。それに応える私も私」とアドリブで入れ込んだそう。福山は「こんなうれしいことはなかった」とご満悦だった。
今作は2023年に放送され、福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉演じる孤高の刑事・護道心太朗が難事件に挑む痛快バディドラマの続編。皆実は事故で視力を失いながらも、FBIで“事件を必ず終わらせる最後の切り札＝ラストマン”と呼ばれる特別捜査官。心太朗は、交換留学生として来日した皆実のアテンド役を務める。
今回、皆実と心太朗が向かったのは、北海道。そこで出会ったのは、皆実の初恋の人・ナギサ（宮沢りえ）。天才エンジニアとして世界中から狙われている彼女はアメリカへの亡命を希望、かつての恋人であり、最強のFBI捜査官である皆実に「ラストマンの保護を求めます」と、自らと娘のニナ（月島琉衣）の身の安全を依頼する。