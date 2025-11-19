本日の【自社株買い】銘柄 (19日大引け後 発表分) 本日の【自社株買い】銘柄 (19日大引け後 発表分)



○マテリアルＧ <156A> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.1％にあたる30万株(金額で2億4600万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月20日から26年2月28日まで。



○アバントＧ <3836> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.11％にあたる150万株(金額で20億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月28日から26年5月29日まで。取得した自社株は26年6月30日付で全て消却する。



○ＳＯＭＰＯ <8630> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.64％にあたる2400万株(金額で770億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は12月1日から26年3月31日まで。



○ＭＳ＆ＡＤ <8725> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の5.0％にあたる7500万株(金額で1350億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月20日から26年3月24日まで。また、発行済み株式数の7.2％にあたる1億1584万6976株の自社株を消却する。消却予定日は11月28日。



○東京海上 <8766> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.2％にあたる8000万株(金額で1300億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月20日から26年4月30日まで。うち、2490万4100株を1株5220円で公開買付する。



株探ニュース

