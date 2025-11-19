着た瞬間 → 即買い決めた！【GU】40・50代の冬に♡「垢抜けニット」

冬コーデの主役になるニットトップス。大人らしいおしゃれを楽しみたい人におすすめなのが、今回紹介する【GU（ジーユー）】のニットトップスです。編み地のネップがほどよいアクセントになり、着るだけで自然と垢抜けそう。ジップデザインで、きれいめにもカジュアルにも取り入れやすい1枚です。

絶妙な抜け感を楽しめるハーフジップニット

【GU】「ネップハーフジップニットプルオーバー」\2,990（税込）

カラーネップ糸のほっこりとした質感が、冬らしいぬくもりを添えてくれるハーフジップニット。ジップの上げ下げ具合で印象を変えられるから、カジュアルにもきれいめにも対応しやすいのが魅力です。スタッフのNatsukiさんも「こちら着た瞬間にお買取決定しました」と語るほどのお気に入り。「想像以上に柔らかくて驚いた」と紹介しており、着心地の面でも期待できる1枚です。

パンツを合わせてハンサムな着こなしにも

ハーフジップニットにナチュラルカラーのパンツを合わせれば、程よく力の抜けたハンサムコーデが完成。重たく見えがちな冬コーデも軽やかな印象に。ジップを下げて襟をアピールすれば、こなれ感のある表情に仕上がりそう。足元はローファーなどクラシカルなシューズでまとめて、上品さをキープするとGOOD。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M