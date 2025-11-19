実用化は「2027年」？

2025年11月17日より開始された「ドバイ航空ショー」で、アメリカの航空機メーカー、ボーイングが、同社にて開発を進めている新型旅客機「777-9」の展示飛行を実施しています。その旅客機らしからぬ機敏な挙動に、SNSではコメントが寄せられています。

【動画】えっ…これが「新・世界最長ボディの旅客機」驚愕の本気飛びの様子です

777-9は「ボーイング777」をベースにサイズアップなどを図りながら、燃費効率の良いエンジンや新設計の主翼を採用するほか、コックピットや客室を最新仕様に更新した派生型です。すでに777-9は2020年に初飛行に成功。実用化は最速で2027年を予定しており、ANA（全日空）も発注しています。

777-9は全長77mで、実用化されれば「世界最長の胴体をもつ旅客機」になります。426の標準座席数をもつ大型モデルで、翼幅も70m超。そのため、主翼の先端が折りたたみ式となっており、地上では翼をたたむことで、現在の空港設備をそのまま利用できる機構を備えています。

ボーイングが公式SNSで公開した動画は、777-9が通常運用時の旅客機ではまず見られないほどの角度で、急上昇・急旋回を行うというもの。このシーンを見た世界のSNSユーザーからは「うおー、素晴らしい！（Woaaah! Amazing!）」「この離陸のために追加料金を払ってもいい（I would pay extra for this takeoff）」「見事だ（Stunning）」といったコメントが寄せられています。