人気韓国ドラマ「復讐代行人3」Leminoで日本独占配信決定 竹中直人・笠松将ら日本人キャストも特別出演
【モデルプレス＝2025/11/19】Leminoでは11月21日23時20分より、韓国ドラマ「復讐代行人3〜模範タクシー〜」を韓国と同日に日本独占配信決定。あわせて、作品の特設ページが公開された。
「復讐代行人〜模範タクシー〜」は、“模範タクシー”に乗る秘密のプロフェッショナル集団が弱者に代わって法では裁けない悪に復讐するアクションエンターテインメント。2021年に放送されたシーズン1は人気を博し、同年のSBS演技大賞各賞を受賞、2023年チームが再結成されたシーズン2では同年ミニシリーズ最高視聴率1位を記録、本作はおなじみのキャスト・脚本家は変わらず、さらにスケールアップし国際犯罪に挑む内容となっている。
物語の舞台は韓国のみでなく日本に拡大。一般公募でエキストラを募集し、5月に福岡県糸島市などで撮影を行ったことも話題となった。さらに、日本が誇る名優・竹中直人、昨今活躍が目覚ましい笠松将などの日本人キャストも特別出演。模範タクシーの始まりから終わりまで、社会の闇を暴く痛快さと人間の心の再生を描いた感動作となるシーズン3、“復讐の終着点”が見どころとなっている。Leminoでは、シーズン1とシーズン2も配信中となっている。（modelpress編集部）
2025年11月21日（金）23：20より独占配信
全16話 毎週金曜日・土曜日 最新話更新予定
【演出】
演出：カン・ボスン 「浪漫ドクター キム・サブ３」
【キャスト】
イ・ジェフン：「復讐代行人〜模範タクシー〜」シリーズ、「交渉の技術」「シグナル」
キム・ウィソン：「復讐代行人〜模範タクシー〜」シリーズ、「ミスター・サンシャイン」
ピョ・イェジン：「復讐代行人〜模範タクシー〜」シリーズ、「キム秘書はいったい、なぜ？」
竹中直人：「ミッドナイト屋台〜ラ・ボンノォ〜」「ウォーターボーイズ」「Shall we ダ
ンス？」
笠松将：「フェイクマミー」「リング・ワンダリング」「花と雨」
日本の港で行われる人身売買のオークション。その様子を遠巻きに見ていたタクシー運転手のキム･ドギ（イ･ジェフン）は静かに車を降り、模範タクシーの仲間たちと共に敵に向かっていく。ドギたちの復讐代行が再び始まる。
◆「復讐代行人3〜模範タクシー〜」Leminoで日本独占配信
◆「復讐代行人3〜模範タクシー〜」作品概要
◆あらすじ
