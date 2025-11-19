全国でインフルエンザが急増し、熊本県内も例外ではありません。

【写真を見る】インフルエンザの報告数（熊本県）※去年比

11月10日～16日の1週間に報告されたインフルエンザの感染者は1293人で、前の週は585人でした。つまりこの1週間で、2.2倍に増えています。

今年は流行が早い？

例年、12月ごろから流行し始めるインフルエンザですが、今年は異変が起きているようです。

中学3年生「私の学校は1.2年生が流行っていて、学級閉鎖に。12月から流行るイメージなのに早いなと」

高校3年生「学校で流行っている。受験近いので予防接種はした」

10代「1週間前になったばかり。だるくて咳と鼻水が止まらなくなって。12月が流行る時期なのに、今回は11月だったんで。何でだろうと」

熊本市内のクリニックです。診察室をのぞくと、インフルエンザの感染が相次いで確認されていました。

杉野クリニック 杉野茂人院長「11月に入ってからはかなり多くなっている印象。11月9日に休日当番医をしたが、1日で35人の陽性が出た」

なぜこの時期に感染者が増えているのでしょうか。

杉野院長「私も知りたいくらいだが、異常気象も関係しているのではと言われている。また、インバウンドが非常に増えているので、人の交流が以前に比べて多いことも考えられる」

感染拡大に県も危機感を募らせています。

流行のピークは「12月上旬」

熊本県 木村敬知事「全国的にインフルンザが大変増加していて、県においても今年初めて注意報レベルになった」

県によりますと、1つの医療機関あたりの患者数は先週が8.13人でしたが、今週は17.96人と2倍以上に増え、今季初めて注意報レベルの10人を超えました。

保健所別では有明、熊本、菊池の順で感染者が多く、年齢別では0歳から9歳が半数を占めていて、20歳未満が8割を超えています。この勢いが続けば早い時期に警報レベル（1医療機関あたり30人）に達する見通しです。

――このまま行けば、ピークはいつですか？

熊本県健康危機管理課 徳永晴樹課長補佐「1か月後くらい。12月上旬。最悪の場合は医療がひつ迫する恐れもある。適切な治療が受けられない可能性もあるので、ピークを落とす、そうならないよう対策をしなければ」

特徴は高熱・関節痛・のどの痛み

今のところ、インフルエンザA型が流行しているということで、特徴は、高熱・関節痛・のどの痛みなどです。

今年は去年と比べて流行が1か月早く、去年の伸び率に似ているのが特徴です。

注目すべきは、去年の報告件数の増加率です。去年は、1医療機関あたりの患者数が7.66人だった3週間後に100人近くに達しました。

県や医療関係者は、今年も去年と同じようになるのではと心配しています。では感染拡大を防ぐにはどうすれば良いのでしょうか。

感染対策を “諦めないこと”

杉野院長「手洗い、うがい、マスクの着用。基本的な予防対策をとってもらうのが大事。重症化を防ぐ意味ではワクチンを打つ」

インフルエンザは「飛沫」と「接触」で感染するため、手洗い・うがいなどの基本的な対策が重要と指摘します。

そして、今後気を付けたいのが、忘年会です。

徳永課長補佐「人と集まる機会が増え、そこで感染が広がる可能性がある。症状がある方は、人が集まる場所に参加しないように」



万が一、同居する家族が感染した時はどうすれば良いのでしょうか。

杉野院長「きちんとマスクをするとか、家族であってもお世話した後は必ず手洗いをする。そこをきちんとすると意外と感染しないことがある。諦めないで感染対策をすることが大事」

杉野クリニックの杉野医師は、基本的な感染対策を続けることの大切さを説きます。

それでも感染した場合、発症から24時間以内だとインフルエンザの検査をしても陰性になることがあり、陰性でも体調不良が続けばもう一度検査することが大事で、重症化を防ぐことにもつながると話していました。