40種類以上が選び放題！PLANT-3川北店「惣菜バイキング」リニューアル

株式会社PLANTが運営する「PLANT-3川北店」において、2025年11月12日（水）より名物の「惣菜バイキング」がリニューアルスタートしました。

かつて地域で親しまれながらもコロナ禍で休止していた人気コーナーが、現代のライフスタイルに合わせた新メニューとともに待望の復活を遂げました。

PLANT-3川北店「惣菜バイキング」リニューアル

開始日：2025年11月12日（水）

対象店舗：PLANT-3川北店（石川県能美郡川北町字朝日63）

営業時間：8:00〜22:00（PLANT店内）

「PLANT-3川北店」限定で再開されたこの惣菜バイキングは、和・洋・中の豊富なメニューから、食べたいものを必要な量だけ自由に選べる量り売りスタイルです。

10年以上にわたり愛されてきた「選べる楽しさ」はそのままに、共働きや単身世帯の増加といったニーズに応える形で進化。「ちょっとずつ色々食べたい」「家族でシェアしたい」「手軽に食事を済ませたい」といった様々なシーンで活用できます。

40種類以上のメニューと新登場「スープバー」

売り場には常時40種類以上のメニューが並びます。「お肉たっぷり黒酢酢豚」や「肉じゃが」といった定番の家庭の味から、季節ごとの旬を楽しめるヘルシーなサラダまで、バラエティ豊かなラインナップが魅力です。

さらに今回のリニューアルでは、新たに「スープバイキング」も登場。既存のカレーバーと合わせて、食事の満足度をより高める組み合わせが可能になりました。

1g単位で無駄なく購入できる価格設定

価格は重量制で、以下の通り設定されています。

・惣菜バイキング：100gあたり 199円（税込214.92円）

・カレーバー：100gあたり 99円（税込106.92円）

・スープバー：100gあたり 99円（税込106.92円）

パック詰めされた惣菜とは異なり、自分の食欲や家族の人数に合わせて1g単位で調整できるため、フードロスを減らしつつ、経済的に食事を楽しめます。

選ぶ楽しさと詰めるワクワク感が帰ってきた、PLANT-3川北店「惣菜バイキング」の紹介でした。

