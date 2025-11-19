きょう午前、上市町の山あいにある公民館の近くにクマが出没し、上市町では初めて緊急銃猟の許可が出されましたが、発砲による駆除には至りませんでした。



きょうの現場には、狩猟免許を持つ町職員であるガバメントハンターも出動しました。



上市町によりますときょう午前10時10分ごろ、上市町片地の片地公民館の近くでクマが目撃されました。

クマは近くのやぶにとどまっていたため、午前11時10分には中川町長が緊急銃猟の許可を出し、町の職員や猟友会が駆除に備えました。

上市町で緊急銃猟の許可が出たのは初めてです。





現場では当初、木に登ってカキを食べるクマの姿が確認されましたが、流れ弾が人に当たらないように壁の役割を果たすバックストップを確保できなかったとして発砲には至りませんでした。その後、クマを見失い、午後1時50分ごろ緊急銃猟の体制は解除されました。上市町 碓井秀樹産業課長「役場の職員がついたときに、撃てるところにいたそうです。撃とうと思ったけど撃てなかった安全確保できていなかったので。そこらへんが難しい」また、きょうは上市町の職員であるガバメントハンター5人も現場に駆け付けました。そのうちの1人、木原剛さんです。午前中、役場の財務課で業務をしていた時にクマ出没の連絡を受け、銃を持って現場に向かいました。木原剛さん「現地に到着できるスピードが格段に違う。ハンターが仕事で遠いところに行ったりするときに、私たちが初動体制を確立できたら、それだけで住民の安全が確保されるのが早くなる」上市町では職員が狩猟免許などを取得する際、費用を町が負担する制度を2010年から取り入れています。現在は7人の職員がガバメントハンターとして活動しています。木原剛さん「初動で現地確認してハンターと連携とるのも1つの仕事。私たちがいることでより幅広い、捕獲に対する連携がとれる」県内で緊急銃猟が許可されたのはこれで8例目となりました。