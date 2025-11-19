柏木由紀「ちゃんと水分」信頼の保湿力！愛用メイク下地を紹介

柏木由紀さんが自身のYouTubeチャンネルに『【メゾピアノコラボ】冬のデートメイクはこれで決まり』の動画を投稿。メイクの様子を見せてくれながら、愛用品も紹介してくれました！

■メイク下地

動画内に登場したのはこちら！

乾燥さん/保湿力スキンケア下地 税込1,430円（公式サイトより）

保湿に特化し、スキンケアのような付け心地で乾燥を防いでくれる下地！柏木さんはクリアタイプを使用。

柏木さんはこちらを「冬にかけて乾燥が気になるので」「保湿力を高めておきます」と乾燥対策として使用していると紹介。

そして使用感について「ベタつきがないのに、ちゃんと水分、保湿力を感じられるからとても好き」と軽い仕上がりと保湿力のバランスを評価！

仕上がりについても「このツヤ感がね、保湿されました」とこの下地を塗るだけでもツヤがあると語っていました！

■動画もチェック

動画内では、その他の愛用品も紹介しながらメイクの様子を披露。ぜひチェックしてみてくださいね！