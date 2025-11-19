炊飯器のエラーで波乱の弁当作り→遠足後の中身に母は感動！「頑張った」「うれしい瞬間ですね」【ママリ】

完食されたお弁当ににっこり

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、あき/静岡でやってみる(@akiko_ho_nndm)さんの投稿したお写真です。お弁当を開ける瞬間はわくわくしませんか？あきさんは娘さんの遠足のため、早朝からお弁当を準備。しかし炊飯器のエラーによって、コンビニにパックご飯を買いに走ったりと慌ただしい朝に。娘さんの帰宅後お弁当を開けてようやく笑顔になりました。

お弁当を開ける瞬間はわくわくしませんか？誰かのために作った人は帰宅後、食べる人は食事の時間に。楽しみな点が変わりますよね。





投稿者・あき/静岡でやってみる(@akiko_ho_nndm)さんは、娘さんの遠足のため早朝からお弁当を準備していました。しかし炊飯器のエラーによって、早朝からコンビニにパックご飯を買いに走ったりと慌ただしい朝だったそう。「かわいくできなくてごめんよ」と思いながらお子さんを遠足に見送ったあきさんでしたが…。

©akiko_ho_nndm

©akiko_ho_nndm

実は…結局握り始めたらやっぱり違うな、となり急いでコンビニにパックごはんを買いに走りました。

なんかもう母のテンションはダダ下がり…とりあえず顔つけたら娘は大喜び。

かわいくできなくてごめんよーと思いながら。リュックに入れて。



帰宅後。



ピカピカーー！👧🍱

う、嬉しい…😭 #みかん狩り #遠足

娘さんの帰宅後、お弁当を開けてみると…完食されており空っぽ！作った側としては、この瞬間が何よりうれしいですよね。野菜嫌いだという娘さんが、ミニトマトとブロッコリーも食べてくれたことがうれしかったと話すあきさん。かわいくできなかったと落ち込んでいましたが、ホッとできましたね。



この投稿には「うれしい瞬間ですね☺️」「すんごい！」といった温かいコメントが寄せられていました。作る側と食べる側で、それぞれの楽しみがあるお弁当。日常の幸せな瞬間にぽかぽかと胸が温かくなる、素敵な投稿でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）