爆心直下で被爆しながらも、奇跡的に生き残った男性がいます。歩んできた壮絶な人生は絵本になりました。次の世代へ伝えのこす、被爆８０年の取り組みです。



■絵本の一節

「いってらっしゃい」



母親に見送られ、兄弟は学校へ向かいました。



■絵本の一節

「ピカ―ッ」



兄は学校の地下室で被爆。地上で目にしたのは、真っ黒に焼け死んだ弟や同級生の姿でした。



被爆体験を伝える絵本「そのときぼくは９さいだった」。１０月、出版されました。





■友田典弘さん「どうぞ」モデルになったのは、友田典弘さん（８９）です。大阪で暮らしています。実家は現在の広島市中区大手町。母と弟の３人暮らしでした。兄弟が通っていたのは袋町国民学校です。爆心地から４６０メートル。友田さんの弟ら、校庭などにいた１６０人の児童と教師が亡くなりました。たまたま地下室にいた友田さんは九死に一生をえました。■友田典弘さん「原爆で全部みんな真っ黒けで、歯だけ（白かった）。誰が誰だか分からない。分からないけど、弟は俺を呼びにいこうと思って、ちょっと離れたところで亡くなっていた。足で踏んでみたら（靴に）『トモダ』って書いてあったから、弟と分かった。『ごめん、ごめんね』と言って」自宅は跡形もなくなり、母の行方も分かりません。孤児となった友田さん。波乱の人生がつづきます。知人について、９歳で朝鮮半島へ渡りました。異国の地でふたたび孤児となり、さらに朝鮮戦争にも巻き込まれます。願い続けた帰国もかなわず、自暴自棄になりました。■友田典弘さん「二十歳のときに、パン屋におるとき自分で死のうと思って切った。日本に帰れないから。『骨だけ日本に送ってくれ』と言ってね」ようやく帰国できたのは２４歳の時。すでに、日本語は忘れていました。■友田典弘さん「日本語は『さよなら』『おはよう』それしか（覚えていなかった）。日本に帰ってから、日本語覚えるのに２年かかった。自分で覚えていかないとアカン。教えてくれる人いないから」大阪の鉄工所で働く３０代の友田さんです。結婚し、５人の子どもを授かりました。やっと手にした穏やかな日々です。そんな友田さんの被爆体験や激動の人生をまとめた絵本が完成しました。■吾郷修司さん「１９４５年８月６日、ぼくは９さいでした」制作したのは、小学校の非常勤講師を務める、吾郷修司さんです。友田さんの存在を知り、何度も直接話を聞き取りました。■吾郷修司さん「なぜ友田さんがこういう風にして８９歳にして生きてきてお話しをしてくれるのかな、何かがあるような気がしていて、絵本を作る作業を承知した」■担任の先生「町を見わたす山の上にたどりつくと、広島の町がごうごうともえているのです。ぼくは、ひとりぼっちでした」絵本は、母校の袋町小学校に寄贈されました。８０年前、先輩たちがどんな目にあったのか、絵本を通じて学びます。■６年生「原爆が落ちてきたときの絵の部分が衝撃的で絶望的な表情がうまく描かれていて引き込まれた」１１月６日。友田さんが袋町小学校を訪れました。後輩たちに、直接被爆体験を語ります。■友田典弘さん「明るくなって階段を上がって、原爆ドームの方を見たら、雲が三段階にドーンと上がっていた」あの日、目にしたヒロシマ。助けることができなかった弟。思いかえすことは、痛みをともないます。それでも伝える、みずからの壮絶な人生です。■女子児童「原爆って家族を亡くしたり、それ以外も苦しめるところが悲しく思った」■男子児童「昔の悪い思い出を思い出して泣いていた友田さんの思いを受け継いで、もっと世界とか戦争を知らない人に発信していきたいと思った」ほぼすべての人が一瞬で命を奪われた、爆心地から半径５００メートルの世界。今も生存するのは友田さんただ１人と言われています。■友田典弘さん「いろいろ経験しているから、話していてぱっと声がでない。Ｑ子どもたちにはどんなことが伝わってほしい？「戦争は絶対してはあかん（ということ）」絵本は、こう締めくくられています。「どうして今も生かされているのだろう そのことを考えながら今日まで生きてきたのです」次の世代へ伝えのこす、友田さんの活動はつづきます。（２０２５年１１月１９日放送）