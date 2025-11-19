¶ÓÉÙ»Î¡¡3Ç¯¤Ö¤ê11ÆüÌÜ¾¡¤Á±Û¤·¡¡142Ç¯Â³¤¯ÀÄ¿¹¸©ÀªËëÆâ¤ò¹¹¿·¤Ø
¡¡¡þÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê11ÆüÌÜ¡Ê2025Ç¯11·î19Æü¡¡Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡ÅìÁ°Æ¬15ËçÌÜ¡¦¶ÓÉÙ»Î¡Ê29¡á°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡Ë¤¬ÅìÁ°Æ¬12ËçÌÜ¡¦Æ£¥ÎÀî¡Ê20¡á°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡Ë¤ò²¡¤·½Ð¤·¡¢3ÇÔ¤ò¼é¤Ã¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£ËëÆâ¤Ç¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤Ïº£Ç¯½é¾ì½ê°ÊÍè5¾ì½ê¤Ö¤ê¡£11ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢2022Ç¯¶å½£¾ì½ê°ÊÍè3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁá¤µ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÌÀÆü¤âÅÚÉ¶¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Î¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£»Ä¤êÁ´Éô¾¡¤Ä¤Ä¤â¤ê¤Ç°ìÆü°ìÈÖ¡¢ÃÏ¤ËÂ¤òÉÕ¤±¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¼ó¤Ë»ýÉÂ¤òÊú¤¨¡¢¤¤¤ÄºÆÈ¯¤¹¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ÉÝ¤µ¤È¤â¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÅÚÉ¶¤ËÎ©¤Ä¡£¤½¤ÎÃæ¡¢°ì¿È¤ËÇØÉé¤¦142Ç¯ËëÆâÎÏ»Î¤¬ÅÓÀä¤¨¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÁêËÐ¤É¤³¤í¡¢ÀÄ¿¹¸©¤ÎÅÁÅý¡£¼èÁÈ¸å¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä°Ê³°¤Ï¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿µ²±¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Æ±¶¿¤ÎÀ¾´ä¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ¡¦¼ã¤ÎÎ¤¡Ë¤«¤é¡¢NHK¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥ë¡¼¥à¤ò½Ð¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡ÖµÏ¿¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡21ºÐ¤Ç¿·ÆþËë¤·¡¢16Ç¯¤¢¤Þ¤êÎò»Ë¤Î¹¹¿·¤Ë¹×¸¥¤·¤¿À¾´ä¿ÆÊý¤Ï¡¢¡ÖÀÄ¿¹¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎµÏ¿¤Ï¸Ä¿ÍµÏ¿¤¸¤ã¤Ê¤¯ÃÄÂÎÀï¡£¥ê¥ì¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¿¡×¡£ÂçÀèÇÚ¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ëµÏ¿¤¬¼«¿È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸åÇÚ¤Ø¤â°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤ë¤µ¤Þ¤ò¿´¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¡£¡ÊÀ¾´ä¿ÆÊý¤Ï¡ËÀÄ¿¹¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡£¿§¡¹¤Ê¿ÆÊý½°¤«¤éÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¡×¡£¶ÓÉÙ»Î¤âÀ¾´ä¿ÆÊý¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡º£¾ì½ê¡¢½½Î¾¤Ø´ÙÍî¤·¤¿ÂºÉÙ»Î¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤è¤¦¤ËÀè¾ì½ê¡¢À¾½½Î¾3ËçÌÜ¤Ç11¾¡¤·¤ÆºÆÆþËë¡£º£¾ì½ê¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤ÇÈÖÉÕ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Îò»Ë¤ò°ìÁØ¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢1ÇÔ¤À¤Ã¤¿Âç¤ÎÎ¤¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤¬¶¦¤ËÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤â1º¹¡£12ÆüÌÜ¤Ï¡¢°ì»³ËÜÀï¤ËÎ×¤à¡£